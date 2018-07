Hopfgarten – An drei Abenden wird in Hopfgarten das 20-Jahr-Jubiläum der großen Metzler-Orgel in der Pfarrkirche musikalisch gefeiert. Den Auftakt macht der Abend „Orgel plus“ mit einem Barock-Programm am Sonntag, 29. Juli, ab 18 Uhr.

1998 wurde die große Metzler-Orgel op. 600 in der Hopfgartner Pfarrkirche feierlich eingeweiht. Die 44 Register umfassende Orgel zählt zu den herausragenden Instrumenten der Orgel-Landschaft im deutschen Sprachraum.

Die erste Veranstaltung zum Orgel-Jubiläum ist das Konzert „Orgel plus“ mit Christian Brembeck (Orgel), Julia Rebekka Adler (Viola) und der aus Hopfgarten stammenden Heide Wartha (Flöte). Die drei präsentieren im „Brixentaler Dom“ ein opulentes barockes Programm mit Werken von J. L. Krebs, J. S. Bach, G. F. Händel, H. I. F. Biber und J.-P. Rameau. Ein Klangerlebnis, das nicht nur die Herzen der Orgel-Liebhaber höherschlagen lässt. Eintritt: freiwillige Spenden. (TT)