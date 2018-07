Kinshasa, Genf – Die gefährliche Ebola-Krankheit im Kongo ist allem Anschein nach vorerst besiegt. WHO-Direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus war am Dienstag auf dem Weg in die Hauptstadt Kinshasa, um das Ende des Ausbruchs dort zusammen mit dem örtlichen Gesundheitsminister zu verkünden. Offiziell ist das erst möglich, wenn 42 Tage seit der letzten möglichen Ansteckung bei einem Infizierten vergangen sind. Das ist am Mittwoch der Fall.

Der Ebola-Ausbruch in dem afrikanischen Land wurde Anfang Mai erklärt. Seitdem ist der gefährliche Erreger in 38 Fällen bestätigt worden, in weiteren 15 galt die Diagnose als wahrscheinlich. 29 Menschen starben. Ebola gehört zu den gefährlichsten Krankheitserregern der Welt. Bei einer verheerenden Epidemie 2014 und 2015 starben in Liberia, Guinea und Sierra Leone mehr als 11.000 Menschen. (APA/dpa)