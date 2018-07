Von Benedikt Mair

Innsbruck – An den Kräften zehrt nicht nur die Skitour an sich. Auch die Planung selbiger kann oft zum aufwändigen Kraftakt werden. Besonders wenn die Tour über Staatsgrenzen hinweggehen soll. Den Lawinenbericht in Tirol nachschlagen und dann auch noch den für Südtirol – mühsam.

Damit ist ab diesem Winter Schluss. Denn: Der Lawinenwarnbericht für die Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino wird nun gemeinsam erstellt und in drei Sprachen auf einer einzigen Website (avalanche.report) veröffentlicht. Staatsgrenzen werden vollkommen ignoriert, Gefahreneinschätzungen nach meteorologischen und geografischen Regionen ermittelt.

Die Idee für den grenzübergreifenden Lawinenbericht entstand schon vor einigen Jahren, erzählt Rudi Mair, Chef des Tiroler Lawinenwarndienstes und Koordinator des „Albina“ getauften Projektes. „Schnee und Lawinen scheren sich nicht um Grenzen. Der neue Lawinenbericht ist auch deshalb ein Pilotprojekt, das seinesgleichen sucht.“ Die Kosten für das Projekt, größtenteils aus Interreg-Geldern finanziert, belaufen sich auf rund 915.000 Euro. Entwickelt wurden der neue Lawinenbericht und die technischen Mittel, mit denen er erstellt werden kann, von Christoph Mitterer und Norbert Lanzanasto.

„Die Lawinenwarner geben ihre im Feld und von den Messgeräten gewonnenen Daten ein, die verschiedenen Regionen werden bewertet und je nach Gefahrenstufe mit andersfarbigen Zonen dargestellt“, erzählen Lanzanasto und Mitterer. Der schriftliche Bericht werde dann mit einer Art „Setzkasten“ aus fix vorgefertigten Satzbausteinen erstellt, welche dann automatisch ins Englische, Italienisch­e oder eben Deutsche übersetzt werden.

Neu sei nicht nur die Darstellungsform, sondern auch die Uhrzeit der Veröffentlichung des Lawinenwarnberichtes, berichtet Rudi Mair: „Wir werden ihn am Nachmittag erstellen und publizieren. Der Grund dafür ist simpel: Unsere Kunden planen ihre Ausflüge und Touren häufig am Vorabend. Am Morgen, wo wir den Warnbericht bisher veröffentlicht haben, schaut niemand mehr darauf.“ Außerdem sei es auch für die Veröffentlichung des Berichtes in Zeitungen von Vorteil. „So liegen viel weniger Stunden zwischen dem Erstellen des Berichtes und dem Lesen“, betont Mair.

„Immer mehr Wintersportler zieht es in die wunderbare Bergwelt, die unserer Euregio gemeinsam ist“, sagt Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) in einer Stellungnahme. Und gibt zeitgleich zu bedenken, dass „Sportbegeisterung und auch Lawinengefahr an geografischen Grenzen nicht Halt machen“. Damit steige allerdings insgesamt die Gefahr von Lawinenunglücken infolge von Unkenntnis der Lawinen- und Unwettersituationen in der jeweiligen Region. Der gemeinsame Lawinenwarnbericht „Albina“ sei auch deshalb ein „Leuchtturmprojekt, mit dem die Euregio international eine Vorreiterrolle beim Naturgefahrenmanagement einnimmt“, ist sich der Landeshauptmann sicher.

Dass sowohl das Konzept eines grenzübergreifenden Lawinenberichtes als auch die dafür entwickelten technischen Hilfsmittel über die Euregio hinaus für Aufsehen sorgen, berichtet der Chef des Tiroler Lawinenwarndienstes: „Es gibt schon Interessenten, die das System gerne übernehmen würden – beispielsweise aus der Schweiz und Norditalien. Es bestünde sogar die Möglichkeit, dass man den Euregio-Warnbericht auf die angrenzenden Regionen ausweitet.“