Washington – In den USA ist eine Belohnung von umgerechnet knapp 10.000 Euro auf Hinweise zum Mörder eines trächtigen Delfinweibchens ausgesetzt worden. Der tote Meeressäuger sei am 30. April an der Südostküste der USA gefunden worden, eine Untersuchung habe eine Schussverletzung als Todesursache ergeben, teilte die US-Ozean- und Wetterbehörde NOAA mit.

Mehrere Tierschutzorganisationen brachten danach das Geld für die Belohnung auf. Laut NOAA nahm die Gewalt an Delfinen am Golf von Mexiko in den vergangenen Jahren zu. Seit 2002 sind demnach mindestens 24 Delfine mit Verletzungen durch Schusswaffen oder Wurfgeschoße an der Küste angeschwemmt worden. Das Verletzen und Töten von Delfinen kann in den USA mit einer Geldstrafe von bis zu 100.000 Dollar und einem Jahr Haft bestraft werden. (APA/AFP)