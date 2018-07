München – Nach dem Chaos am Münchner Flughafen am Samstag mussten sich Reisende auch am Sonntag in Geduld üben. Am Morgen seien bereits zwölf Flüge gestrichen worden, teilte ein Sprecher des Airports mit. Passagiere müssten sich auf längere Wartezeiten einstellen. Vor der Anreise sollten sie sich auf der Internetseite der Lufthansa über mögliche Flugausfälle und Verspätungen informieren.

Insgesamt sind zwischen Samstagmorgen und Sonntagmittag etwa 330 Flüge wegen der Sicherheitspanne ausgefallen. Mehr als 32 000 Passagiere seien betroffen gewesen, sagte ein Sprecher des Flughafens München am Sonntag. Nach seiner Einschätzung dürften vor allem Kunden der Lufthansa und ihrer Partnerairlines vom Bündnis Star Alliance betroffen gewesen sein. Von der Lufthansa gab es zunächst keine Zahlen.

Infolge des Chaos‘ am Münchner Flughafen mussten in der Nacht zum Sonntag rund 700 Menschen auf Feldbetten übernachten. Hunderte weitere Passagiere wurden in Hotels untergebracht, wie ein Flughafensprecher am Morgen sagte. Mindestens 2000 Fluggäste sollten am Sonntag auf andere Flüge umgebucht werden. Passagiere müssten sich auf längere Wartezeiten am Airport einstellen. Es gebe weiterhin Flugausfälle und Verspätungen, hieß es.

Verursacherin identifiziert

Wegen der Räumung von zwei Abflughallen am Flughafen München waren am Samstag mindestens 200 Flüge ausgefallen. Bei rund 60 Flügen war es zu Verspätungen von mehr als einer halben Stunde gekommen. Weil eine zunächst unbekannte Frau unkontrolliert in den Sicherheitsbereich von Terminal 2 gelangt war, räumte die Bundespolizei das Gebäude und das dazugehörige Satelliten-Terminal. Dies führte zu chaotischen Zuständen, weil am Samstag wegen des Starts der Ferienzeit in Bayern besonders viele Menschen am Flughafen waren.

Den Behörden sei mittlerweile bekannt, wer die Frau ist und woher sie komme, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Sie sei nicht festgenommen worden, sondern auf freiem Fuß. Die Frau sei etwa 40 Jahre alt, fügte die Sprecherin der Bezirksregierung hinzu. Weitere Details zu ihrer Identität wurden zunächst nicht bekannt. Auch über mögliche Sanktionen gegen die Frau gab es vorerst keine Angaben.

Fehler an der Sicherheitskontrolle

Die Sperrung ging auf einen Fehler des Personals an der Sicherheitskontrolle zurück. Die Frau war dort zuerst ordnungsgemäß kontrolliert worden, allerdings wurde ihr Handgepäck, das mit Röntgenstrahlen durchleuchtet wurde, beanstandet – so die Auskunft der Regierung von Oberbayern, zu der das für die Kontrollen zuständige Luftamt Südbayern gehört. Bei dem beanstandeten Gegenstand handelte es sich nach aktuellem Kenntnisstand um eine Flüssigkeit, die sich in einer Tasche von der Größe eines Kosmetikkoffers befand.

Die Frau nahm ihr Handgepäck und ging wieder. Als sie „nach einiger Zeit“ ohne dieses Gepäckstück wieder zur Sicherheitskontrolle kam, wurde sie aber nicht erneut kontrolliert, so eine Regierungssprecherin. „Entgegen der klaren Anweisung“ habe das Personal keinen Alarm ausgelöst. Die näheren Umstände würden nun aufgeklärt. Die betroffenen Sicherheitskräfte sind Mitarbeiter der Sicherheitsgesellschaft am Flughafen München (SGM), die „ihren Dienst aktuell nicht fortsetzen“, wie die Regierung von Oberbayern mitteilt. Es handele sich „um ein individuelles Versäumnis“. (dpa)