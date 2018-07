Haiming — In der Schlieren­z­au waren Fortbewegungsmittel von anno dazumal zu bewundern. Vom Hochrad bis zum Holzfahrrad, vom edlen Oldtimer bis zum wertvollen Motorrad und mit alten, aufgemotzten Traktoren waren eine Reihe beeindruckender Unikate zu sehen. Günther Raffl lud zu sich in sein Motorradmuseum ein: „Unsere Organisationsarbeit hat sich gelohnt. Es freut mich, dass so viele Menschen Interesse an meinen Sammelobjekten haben. Besonderer Dank gilt auch dem Verpflegungsteam der Schützenkompanie Ötztal-Bahnhof und der Fasnachtsgruppe Laninger aus Haiming. Auch für die musikalische Unterhaltung durch Erwin Kreisern möchte ich Danke sagen. Vielleicht geht sich ja noch ein Festl in den nächsten Jahren aus." (top)