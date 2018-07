Innsbruck – Im Hotel Sailer in Innsbruck hat Manfred Steger 1974 erstmals als Lehrling eine Küche betreten. Die Gastronomie hat er seitdem nie mehr verlassen. Von Anfang an war Steger ein Verfechter der Tiroler Küche und blieb seinem Motto treu. In den vergangenen 13 Jahren führte Steger gemeinsam mit seiner Frau Theresia das Stieglbräu in Innsbruck. „Wir haben den Betrieb nach mehreren Pächterwechseln übernommen und neu aufgebaut“, erzählt Steger. Die Gäste wüssten es durchaus zu schätzen, wenn Wert auf Regionalität und Qualität gelegt werde. „Der Gast ist dankbar, wenn er Tiroler Küche zu vernünftigen Preisen bekommt. Das gibt es ja heute kaum noch. Dabei wäre das ein Erfolgsversprechen in der Gastronomie“, bedauert Steger.

Vor allem in den letzten Jahren hat dem Pächter die Personalsuche immer mehr zu schaffen gemacht. „Es ist wirklich schwierig, gute Leute zu bekommen. Viele wollen nur noch Teilzeit arbeiten, nicht am Abend, nicht am Wochenende“, erklärt Steger. Zudem hat auch die jahrzehntelange harte Arbeit in der Küche seine Spuren bei Manfred Steger hinterlassen. „Jetzt ist die Zeit für den Ruhestand einfach gekommen.“ Ganz Ruhe geben will er aber nicht – Steger zieht es nun in die Berge. „Endlich mehr Zeit zum Wandern“, freut sich Steger.

Für „Stiegl“ beginnt nun die Suche nach einem neuen Pächter für das Traditionsgasthaus im Innsbrucker Zentrum. Dabei legt man Wert darauf, dass weiterhin Schmankerln der österreichischen Küche – mal klassisch, mal neu inszeniert – angeboten werden. (dd)