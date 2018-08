Von Peter Unterweger

Leisach – Die Familie Lovric lebt in Leisach und ist mit dem Fußballvirus infiziert. Die drei Brüder Den (28), Sven (26) und Sandi (20) sind exzellente Kicker. Alle drei Fußballbrüder haben den gleichen Coach: Martin Lovric – ihren Vater, der aus Slowenien stammt.

Gleich zwei Söhne sind Kapitän einer Fußballnationalmannschaft: Sandi trug die rotweißrote Armschleife des österreichischen Nationalteams bis zur U19, sein Bruder Den führte die deutsche Polizeinationalmannschaft bei der Europameisterschaft an. Sven Lovric, der Mittlere, spielt bei Rapid Lienz.

Sportlich aufgewachsen ist die Familie im Lienzer Dolomitenstadion. Vater Martin Lovric begann dort seine Trainerkarriere bei den Jugendmannschaften, alle drei Söhne spielten in den Nachwuchsmannschaften von Rapid Lienz.

In der Champions League zu kicken ist der Wunsch jedes Fußballers. Für Sandi Lovric wurde dieser Traum vor einer Woche wahr. In der zweiten Halbzeit spielte der gebürtige Lienzer beim Qualifikationsspiel gegen Ajax in Amsterdam im Dress von Sturm Graz – vor 53.000 Zuschauern. Sein umsichtiges Spiel wurde rundum positiv bewertet. „Lovric immer gut, immer anspielbar“, lobte der Kommentator.

Heute will Sturm Graz im Rückspiel den 0:2-Rückstand aufholen. Österreich drückt heute den Grazern die Daumen, die Osttiroler besonders der Nummer 8 – nämlich Sandi Lovric. Bereits auf 44 Einsätze in der österreichischen Nationalmannschaft verschiedener Jahrgänge kam Sandi bisher. „Fußball liegt bei uns in der Familie“, sagt der 20-Jährige.

Weniger bekannt als die Karriere des Profifußballers Sandi Lovric ist das internationale Auftreten seines ältesten Bruders Den. Bei den Europameisterschaften der Polizeinationalmannschaften in Prag führte er kürzlich das deutsche Team als Kapitän ins Finale. Schon vor vier Jahren stand er in der deutschen Mannschaft, die heuer als Titelverteidiger antrat. Und wieder holte sich das deutsche Team den Titel.

Den lebt in Bayern, spielt Fußball und arbeitet bei der Polizei. Nach Bayern kam er über den Fußball. „Ich war damals 15 Jahre“, erzählt er vom Engagement bei Burghausen in der zweiten deutschen Liga. Dabei dribbelte er sich bei der U17 und U19 in die erste deutsche Bundesliga hinauf. Nach einer längeren Verletzungsserie absolvierte Den die Polizeiausbildung und wechselte sportlich in den semiprofessionellen Bereich, als Spielertrainer im Umkreis von Ingolstadt.

Als Den noch bei Rapid Lienz spielte, war er auch Stammspieler der Kärntner Landesauswahl in seiner Altersklasse. Und weil er als Zweijähriger mit seiner Familie von Slowenien nach Lienz gekommen ist, war er in den Klassen U15 bis U19 auch gleichzeitig im Team der slowenischen Nationalmannschaft.

Der Dritte im Bunde der Lov­ric-Brüder ist das Stürmertalent Sven. Er spielt heute in der Ersten von Rapid Lienz, bei dem Verein, wo er auch als Nachwuchsspieler startete. Zwischendurch wechselte er zu Debant, mit 16 Jahren hatte er dort seinen ersten Einsatz in der Kampfmannschaft in der Kärntnerliga. Nach einem neuerlichen Intermezzo bei Rapid ging es weiter nach Hermagor, wo er beruflich tätig war. Sein Präsident war dort Armin Assinger. Weitere zwei Jahre spielte Sven Lovric bei Irschen, dann zog er weiter zu FC Union Sillian Heinfels.

Damit die Familie Lovric komplett ist, fehlt noch Mutter Vinka. Am Fußballplatz spielt sie keine sportliche Rolle, aber sie sorgte dafür, dass ihre Burschen zu den Spielstätten kamen. „Mit dem Sandi bin ich ganz Österreich abgefahren“, bemerkt Vinka, die bei der Stadtgemeinde Lienz in der Sport- und Freizeitabteilung arbeitet.