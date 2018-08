Von Denise Daum

Innsbruck – Nicht nur unangenehm, sondern auch schwer in den Griff zu bekommen: Seit eineinhalb Jahren herrscht in einer Wohnanlage der Innsbrucker Immobilien­gesellschaft immer wieder Bettwanzen-Alarm. Mehrmals sind die Kammerjäger angerückt, um die Viecher chemisch zu bekämpfen. Das Problem ist in der insgesamt 130 Kleinwohnungen umfassenden städtischen Anlage aber immer wieder einmal aufgepoppt.

Die Hausverwaltung möchte nun mit einem „Rundumschlag“ den Bettwanzen-Befall ein für alle Mal beseitigen und greift zu einem ungewöhnlichen Mittel: Ein Bettwanzen-Spürhund kommt zum Einsatz. Dazu rückt ein Spezialteam aus Deutschland an, wie Thomas Eliskases von den IIG erklärt. „Das Problem ist, dass wir nicht einmal genau sagen können, welche Wohnungen tatsächlich betroffen sind. Wir gehen von einer hohen Dunkelziffer aus“, erklärt der Hausverwalter. Deshalb werden nun alle 130 Wohnungen von dem Spürhund untersucht, der unmittelbar beim Betreten anschlägt, wenn Ungeziefer anwesend ist.

Ist erst einmal klar, welche Wohnungen betroffen sind, geht es an die thermische Bekämpfung. Dazu werden die befallenen sowie die jeweils danebenliegenden Wohnungen – die Tiere sind offenbar recht clever und wandern weiter, wenn es ihnen an den Kragen geht – über zwei Tage lang auf 60 Grad erhitzt. „Das ist noch effektiver als die chemische Bekämpfung und hat den Vorteil, dass der Großteil der Gegenstände in der Wohnung belassen werden kann“, erklärt Eliskases.

Die Tiere wohnen übrigens nicht unbedingt im Bett, wie Eliskases weiß. „Ihren Namen haben sie, weil sie nachtaktiv sind. Sie suchen sich Holzverbauungen und gehen in der Nacht auf den Körper, wo ihre Bisse juckende Spuren hinterlassen. Das kann sehr unangenehm sein.“

Eliskases kann die Mieter nur dazu aufrufen, sich an die Hausverwaltung zu wenden, wenn sie unter Bettwanzen-Befall leiden. „Auf eigene Faust ist dem Problem kaum Herr zu werden“, erklärt der IIG-Mitarbeiter.