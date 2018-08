Von Wolfgang Otter

Kundl – Der Strom der Wanderer durch die Kundler Klamm will dieser Tage nicht versiegen. Kein Wunder: Der Schluchtenweg gehört zu den schönsten in Tirol und lässt sich durch seine Lage auch bei Hitze gut bewältigen. Rund 3,5 Kilometer leicht ansteigende Strecke sind es von Kundl bis Wildschönau, bzw. leicht fallend in umgekehrter Richtung. Der Weg führt entlang der tosenden Ache, die hier eine dramatische Naturlandschaft in den Stein gegraben hat.

So beliebt wie bei den Wanderern ist die Strecke auch bei Radfahrern. Nur mit einem ganz entscheidenden Schönheitsfehler: Auf dem Klammweg gilt ein Fahrverbot. Um das scheren sich aber die Radler immer weniger. „Immer mehr sind mit einem E-Bike unterwegs und können daher die Strecke leicht bewältigen“, sagt der Kundler Polizeiinspektionskommandant Georg Silberberger. Das dürfte auch dazu führen, dass die Zahl der Radfahrer in der Klamm im Steigen ist. Die Begegnungen zwischen Bikern und Wanderen sind aber nicht ungefährlich. In den vergangenen Jahren hat es bereits Schwerverletzte gegeben. Angesichts des gestiegenen Konfliktpotenzials unternimmt die Polizei jetzt auch häufiger Kontrollen. Wobei für Silberberger eigentlich die Morgen- und Abendstunden nicht so problembehaftet seien: „Aber am Nachmittag sind gerade jetzt viele Wanderer unterwegs, weil der Weg sehr schattig ist.“

„Bei dem Aufkommen an Fußgängern haben Radfahrer nichts auf dem Weg verloren“, stellt Bürgermeister Anton Hoflacher klar. Man hatte zwar versucht, das Fahrverbot in Randzeiten aufzuheben, aber ein Sachverständiger sprach sich dagegen aus.

Durch das laute Rauschen der Wildschönauer Ache hören Fußgänger die Radfahrer erst sehr spät. Bei einem sprunghaften Ausweichen besteht die Gefahr des Absturzes. Der Weg ist nämlich seitlich zur Ache hin nicht überall abgesichert. Also gibt es nur eins: Wer mit dem Rad durch die Kundler Klamm will, muss das Bike schieben. Bei Nichtbeachtung des Fahrverbots drohen saftige Strafen.