Von Judith Sam

Innsbruck – Die Sommer­ferien sind noch in vollem Gange. Trotzdem läuten für 2271 Tiroler Schüler der mittleren und höheren Schulen bereits wieder die Schulglocken. Indirekt jedenfalls. Weil in ihren Zeugnissen mindestens ein Fünfer steht, sollten sie jetzt beginnen, sich für die Wiederholungsprüfung vorzubereiten.

Wobei 943 dieser Schüler laut dem Landesschulrat für Tirol trotz Nicht genügend ohne Prüfung aufsteigen können. Die Aufstiegsklausel, die besagt, dass sie in den anderen Fächern gut genug waren, macht’s möglich. Ihnen dient die Prüfung nur, um den Fünfer aus dem Zeugnis zu tilgen.

Ob es nun ums Verbessern oder Weiterkommen geht – Nachhilfelehrer Bernhard Noriller vom bfi Tirol und Theresa Glugovsky, Geschäftsführerin der Schülerhilfe, haben Erfahrung mit effektiver Vorbereitung. „Natürlich geht es dabei in erster Linie um das Lernen von Fakten, das Verstehen von Vorgehensweisen und Übung. Aber ich hatte auch Fälle, in denen es bereits gereicht hat, das Selbstbewusstsein des Schülers zu stärken. Seine Lehrerin hat jeden fehlenden i-Punkt als Fehler beanstandet und die Eltern haben zu viel Notendruck aufgebaut. Darum hat der Kleine sehr an sich gezweifelt“, erinnert sich Noriller, der seit über 40 Jahren Nachhilfe gibt.

Auch für Glugovsky steht Motivation im Fokus. „Der Leitsatz muss lauten: ,Heut­e schaffe ich den nächsten Schritt.‘ Erfolge sollten aufgezeigt werden: geschafft, gemerkt, verstanden. Das gibt Sicherheit und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten“, sagt Glugovsky, deren vierwöchige Kurse ab 390 Euro kosten. Es sei ohnehin schwierig genug, konzentriert zu lernen, wenn man weiß, dass die Freunde gerade am See liegen.

Schön und gut. Bleibt nur noch eine Frage: Macht ein wiederholtes Schuljahr überhaupt Sinn? Diesbezüglich zitiert Noriller, dessen Nachhilfestunde 30 Euro kostet, eine eher desillusionierende Studie: „Der neuseeländische Pädagoge John Hattie hat die Daten von 250 Millionen Schülern verglichen und kam zum Schluss, dass ein wiederholtes Jahr nichts bringt. Nicht zuletzt, weil die Schüler auch die Fächer wiederholen müssen, in denen sie bereits gut waren. Zusätzlich zum Verlust der bisherigen Klassenkameraden kommt so auch eine gewisse Langweile.“