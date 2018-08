Von Thomas Parth

Sautens – „Bei vier Fahrzeugen hatten wir bislang nur drei Einfahrtstore und unseren Anhänger mit Gerätschaft mussten wir irgendwo dazwischenquetschen. Ein Einsteigen in die Fahrzeuge mit Feuerwehrmontur war kaum möglich. Auch der Kameradschaftsraum, bei 100 Mitgliedern, war nur 18 Quadratmeter groß“, schildert FF-Sautens-Kdt. Herbert Lutz. Eine Werkstätte für den Atemschutz, der nach jedem Einsatz kontrolliert und instand gehalten werden muss, hat bis dato ebenfalls gefehlt. Kurz und gut: Platz und Ausstattung waren nicht mehr zeitgemäß.

Die Freiwillige Feuerwehr Sautens rückt nicht nur zu Unfällen mit der Bergeschere aus, sie bekämpft selbstverständlich auch Brände – und momentan die Raumnot. „Im Jahr 2014 wurde eine Million Euro für einen Ausbau des Feuerwehrhauses budgetiert“, erinnert Lutz an den Gemeinderatsbeschluss von vor vier Jahren: „Mit der Baukostenindexierung wird sich die Million aller Voraussicht nach nicht mehr ausgehen. Bis zum jetzigen Zeitpunkt ist die Baustelle eine Baumeisterarbeit, die nicht unkompliziert ist. Allerdings stehen unsere Eigenleistungen noch aus.“ Knifflig erwies sich die Statik, wie Lutz weiß: „Auf dem Dach des Feuerwehrhauses befindet sich ein Handy-Funkmast. Dieser muss um gut zwei Meter versetzt werden, sonst würde er inmitten des künftigen Foyers stehen. Auch unser Richtfunkmast, der Oetz und einen Teil des Ötztals mitversorgt, wird umgestellt.“

Die beiden großen Feuerwehrfahrzeuge mussten ebenfalls in der letzten Schulwoche aufgrund der Abriss- und Bauarbeiten der Feuerwehrhalle umziehen. Zwischenzeitlich sind sie vor dem Volksschulgebäude wortwörtlich „zwischengeparkt“. „Das war gar nicht so einfach, weil die großen Autos ständig unter Strom- und Luftversorgung stehen müssen, um jederzeit einsatzbereit zu sein“, informiert der Feuerwehrkommandant. Die Kameraden fackelten jedoch nicht lange und haben das Müllhäuschen neben dem Schuleingang kurzerhand mit einem Kompressor „aufgemotzt“, während die Stromversorgung via Schulgebäude alle Akkus auf Ladung hält.

„Zu einem Einsatz, einem Wasserschaden nach einem Hochwetter, sind wir bereits ausgerückt. Der Ablauf in dieser provisorischen Konstellation verlief reibungslos“, gibt sich Kdt Lutz zufrieden.

Das neue Gebäude soll künftig allen Anforderungen gerecht werden. „Darüber hinaus werden ein Lagerraum für den Katastrophenschutz, eine Werkstätte für den Obermaschinisten, ein Kommando­raum mit Funkstation sowie Sanitäreinrichtungen inklusive Dusche und ausreichend Platz für die Einsatzbekleidung im Erdgeschoß dazukommen“, ist der Hauptlöschmeister zufrieden. Das Obergeschoß trumpft mit einem 80 Quadratmeter großen Kameradschaftsraum, einer kleinen Kantine, einem Bekleidungslager, einem Besprechungszimmer und weiteren WC-Anlagen auf.

Im Zuge der Fertigstellung fließen Eigenleistungen der Feuerwehrler in den Bau ein. Die „Florianstation“, also die Funkstation, über welche die Alarmierungen mit der Landesleitstelle koordiniert werden, wird, ebenso wie die Wasser- und Elektrik-Komplettierung, selbst vorgenommen.

Anfang Mai war Baustart und als vorläufiges Bauende ist Ende Oktober anvisiert. „Wobei die Autos zum Schulanfang wieder in der Halle stehen sollen“, so Lutz. Die Finanzierung stemmen Land und Gemeinde zusammen.