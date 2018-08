Von Angela Dähling

Schwaz – Es ist die größte Sommersport-Veranstaltung, die je in Tirol stattgefunden hat: die UCI Straßenrad-WM vom 22. bis 30. September. 1000 Athleten werden innerhalb von acht Tagen bei zwölf Rennen an den Start gehen. 500.000 Zuschauer werden entlang der Strecken erwartet und 250 Millionen an den TV-Bildschirmen in aller Welt.

Auch im Bezirk Schwaz, und hier ganz besonders in der Bezirkshauptstadt, laufen seit Monaten die Vorbereitungen für die Weltmeisterschaft. Zwar gibt es keinen Start- oder Zielort im Bezirk, doch er wird von den Rad-Profis mehrfach durchfahren, was stundenlange Straßensperren zur Folge hat. „Darauf sollte sich die Bevölkerung bereits jetzt vorbereiten und die Termine im Kalender notieren. Unsere Bitte lautet nämlich, in den Sperrzeiträumen auf das Auto zu verzichten“, sagt Bezirkshauptmann-Stellvertreter Wolfgang Löderle. Das Problem: Die Rennen finden großteils entlang der B171 statt. Durch deren Sperre wird Schwaz geteilt. Und während sich die meisten Einkaufsmöglichkeiten und Wohnsiedlungen in Schwaz südlich der B171 befinden, liegen das Krankenhaus, Feuerwehr und Rettung nördlich davon.

Zur besonderen Herausforderung wird die Verkehrsleitung und die Sicherheitsfrage am Mittwoch, 26. September, und Donnerstag, 27. September. Am 26. September findet nämlich das Einzelzeitfahren der Herren-Elite mit Start in Rattenberg und Ziel in Innsbruck statt – die Fahrer starten im Zwei-Minuten-Takt nacheinander. „Da wird die Tiroler Straße in Schwaz von 13.30 bis rund 17 Uhr gesperrt sein“, informiert Löderle. Tags drauf dürften die Berufspendler noch mehr betroffen sein. Denn beim Straßenrennen der Junioren und Juniorinnen von Kufstein nach Innsbruck wird die B171 in Schwaz ab ca. 8.40 bis 10.15 Uhr sowie von 15.20 bis 17 Uhr gesperrt werden.

Darauf stellen sich auch die Blaulichtorganisationen ein. So wird die Feuerwehr, deren Zentrale direkt an der B171 liegt, Fahrzeuge nördlich und südlich der B171 für den Ernstfall positionieren. „Wir denken an einen Bereitschaftsdienst bei der Hauptschule sowie im Bereich des Zubringers zur Autobahn, der teilweise gesperrt wird. Denn der Verkehr von der A12 wird Richtung Mausefalle umgeleitet“, sagt Feuerwehrkommandant Gerd Delazer, der als Sicherheitsbeauftragter der Stadt seitens der Gemeinde für die Rad-WM zuständig ist. „Nächste Woche gibt es ein Gespräch mit der Rettung, wo wir uns abstimmen“, erklärt er. Auch das Rote Kreuz wird abseits seiner Zentrale Fahrzeuge und Personal während der Straßensperren entsprechend der Erfordernisse positionieren, wie Günther Schwemberger erklärt. „Es wird aber auch Querungsstellen geben, die besonders gehandhabt werden – damit wir im Notfall zum Krankenhaus gelangen“, erklärt er.

Urlaubssperre gilt während der Rad-WM für die Polizei. „Wir brauchen daher kein zusätzliches Personal, werden aber während der Sperren nördlich und südlich der Tiroler Straße Streifen für den Bedarfsfall positionieren“, sagt Bezirkspolizeikommandan Romed Giner. „Und wenn alle Stricke reißen bei einem Notfall, muss das Rennen halt unterbrochen werden“, sagt er. Auch für den Sozialsprengel wird für die Klientenbetreuung und die Essen-auf-Räder-Lieferung Vorsorge getroffen, versichert Gerd Delazer. Betriebe wurden seitens der Wirtschaftskammer informiert, Schulen wurden angewiesen, das Schulende so zu legen, dass es nicht in die Straßensperrzeiten fällt. Und auch die Busunternehmen arbeiten auf Hochtouren, da die Linienführungen durch die Straßensperre geändert werden müssen. „Die Tragweite der WM ist vielen nicht bewusst. Denn selbst Fußgänger dürfen die B171 während der Durchfahrtzeiten nicht queren“, sagt BH-Stv. Wolfgang Löderle. Am 26. September wird das in Schwaz zwischen 14.30 und ca 16.30 Uhr so sein. An den anderen Renntagen allerdings nur kurzzeitig.

Weitere Straßensperren wegen der Rad-WM gibt es in Schwaz am Freitag, 28. September, und Samstag, 29. September, zwischen 12.45 und 14.30 Uhr sowie am Sonntag, 30. September, zwischen 10.15 und ca. 12 Uhr. Die genauen Zeiten aller Straßensperren in den einzelnen Gemeinden sind im Internet unter https://www.innsbruck-tirol2018.com/verkehrsinfo/ abrufbar. Fragen über die Abwicklung der Rad-WM in der Silberstadt beantwortet zudem Gerd Delazer (Tel. 05242/6960-333).

Trotz aller Schwierigkeiten ist die Freude auf die Rad-WM groß: „Das ist eine super Sache, ganz besonders touristisch gesehen. Das Zuschauen ist sicher bärig. Es brauch halt Verständnis von der Bevölkerung“, meint Löderle.