Von Michael Domanig

Tulfes – Die Seufzer der Erleichterung waren gestern wohl bis zum Glungezergipfel zu hören: Der seit vielen Jahren angestrebte Bau der neuen Glungezerbahn kann beginnen, bereits in der kommenden Wintersaison soll die neue Kabinenbahn mit 10er-Gondeln in der ersten Sektion zwischen der Talstation in Tulfes und der Mittelstation Halsmarter verkehren.

Letzter Schritt dazu war eine Vereinbarung mit dem Besitzer des Liftparkplatzes, die gestern Vormittag unterschrieben wurde. Bis zuletzt hatten Anwälte beider Seiten intensiv an den Details gefeilt. Über den Inhalt wurde Stillschweigen vereinbart. Die Einigung sei jedenfalls „für beide Seiten gut verträglich“, betont Werner Nuding, Obmann des Tourimusverbandes Hall-Wattens, neben Gemeinde und Agrargemeinschaft Tulfes Hauptanteilseigner der Glungezerbahn. Die Zahlungen an den Eigentümer würden „an den ortsüblichen Tarif angepasst“. Grundeigentümer Franz Fröschl war gestern nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

Teil des Vertrages ist jedenfalls auch ein Rechtsmittelverzicht – damit ist der positive Bescheid der Seilbahnbehörde nun rechtskräftig.

Glungezerbahn-GF Walter Höllwarth und BM Martin Wegscheider zeigten sich froh: „Es liegen harte Tage hinter uns – jetzt geht es uns allen viel besser“, meinte Wegscheider. Sein großer Dank gelte den umliegenden 20 Gemeinden, die die Glungezer-Modernisierung (Gesamtvolumen: 16,5 Mio. Euro) mit 3,7 Mio. Euro unterstützen. „Jetzt können wir gemeinsam die Auferstehung der Glungezerbahn feiern.“

„Die Bedeutung des Glungezers für die ganze Region ist gewaltig“, erklärt Nuding, „die Hotellerie in Tulfes und darüber hinaus braucht die Bahn im Sommer und Winter.“

Noch gestern wurde umgehend mit dem Abbau des alten Sesselliftes (Baujahr 1967) begonnen: Die Sessel werden entfernt, das Seil niedergelegt, nur ein Teil der Stützen bleibt als Unterstützung für die Rodungsarbeiten im steilen Gelände noch stehen. Jeder Tag ist nach den Verzögerungen kostbar: Der Bauzeitplan sieht eine Fertigstellung bis Weihnachten vor. „Wir werden alle Hebel in Bewegung setzen, dass wir das schaffen“, sagt Wegscheider. „Es ist eng, aber machbar“, meint GF Höllwarth.

Seit gestern ist der – frisch ausgeschilderte – Abschnitt von Tulfes bis Halsmarter und umgekehrt nur noch zu Fuß möglich. Shuttleservice gibt es keines, nur für Ausnahme- bzw. Notfälle ist vor Ort eine Taxi-Nummer angegeben, jede Fahrt muss mit der Betriebsleitung der Bahn abgestimmt werden.

Die zweite Liftsektion zur Bergstation Tulfeinalm ist bis 9. September in Betrieb. Die Bergerlebniswelt Kugelwald, der Alpengasthof Halsmarter, die Tulfeinalm und die Glungezerhütte haben geöffnet.

Stufe 2 der Modernisierung ist dann der Bau einer Beschneiung – geplant für 2019.