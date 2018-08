Von Brigitte Warenski

Innsbruck — Polizei und Amtstierärzte haben bei ihren Schwerpunktkontrollen derzeit viel zu tun: Die EU-Tiertransportverordnung sieht nämlich vor, dass die Temperatur in Tiertransportern zwischen 0° und 30° Celsius liegen muss, „für kurze Zeit gibt es eine Toleranzgrenze von plus oder minus 5°", erklärt der stellvertretende Tiroler Landesveterinärdirektor, Paul Ortner.

Weil nicht nur in Innsbruck in den letzten Wochen Temperaturen bis 36° gemessen wurden, sondern auch Deutschland unter der Hitze stöhnte, dürften Tiere, die über Österreich zur Mast oder zur Schlachtung nach Italien oder Spanien gebracht werden, eigentlich gar nicht mehr transportiert werden. „Schon beim Aufladen auf die Fahrzeuge muss die Routenplanung berücksichtigt werden und die Transportunternehmer müssen sich über die Temperaturen auf der vorgesehenen Route erkundigen", sagt Ortner. Dass es auch in den Lkw derzeit sehr heiß wird, hat damit zu tun, „dass klimatisierte Tiertransport-Lkw sehr selten sind", weiß Ortner. Vorgeschrieben für Fahrten über acht Stunden sind nur Ventilatoren, „aber die kühlen nicht runter, sondern verwirbeln nur die heiße Luft". Heikel ist derzeit auch die Situation für Hunde. „Bereits ab 25° Außentemperatur heizt sich das Wageninnere in der prallen Sonne schnell auf bis zu 50° auf." Muss der Vierbeiner zwischen einer Viertel- und einer halben Stunde so ausharren, besteht laut Ortner tödliche Gefahr.