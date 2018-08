Fendels, Prutz – Am Annatag (26. Juli), oder wenige Tage danach, pflegen die Bewohner im Bergdorf Fendels eine alte Tradition: Sie gestalten eine Wallfahrtsprozession vom Dorf zur Einsiedelei „Wiesele“ in 1715 m Seehöhe. Die restaurierten Mauern des sakralen Denkmals werden in einem eineinhalbstündigen Fußmarsch erreicht.

Heuer beginnt die Bitt- und Dankeswallfahrt am Samstag, 4. August, Treffpunkt ist um 18 Uhr bei der Pfarrkirche Fendels. Die Wallfahrt geht auf das Jahr 1641 zurück, als die erste Kirche „beim Wiesele“ erbaut wurde. 1739–41 kam es zum Neubau, weil die alte Wallfahrtskirche dem Ansturm der Pilger nicht mehr gewachsen war. Ab 1737 war die Eremitage „Wiesele“ ständig bewohnt. Doch nach nur 52 Jahren war Schluss mit dem abgeschiedenen Klosterleben: Joseph II. hob 1788 alle Klöster auf. Das Inventar wurde verkauft oder verschleppt. Während der Hochaltar in die Pfarrkirche Feichten kam, steht das Kreuz (vermutlich von Andreas Kölle) in der Fendler Kirche. Seither verfiel das Gebäude und geriet fast 200 Jahre in Vergessenheit.

Der Initiative von Haus Hafele (Kaunertal) und Albrecht Pregenzer (Prutz) ist es zu verdanken, dass die Ruine 1986–94 konserviert und restauriert wurde. (hwe)