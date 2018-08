Imst, Oetz – Gestern Nachmittag startete die 20. Ötzta­l Classic: Von Oetz ging es in die Bezirkshauptstadt, wo am späten Nachmittag am Sparkassenplatz Aufstellung genommen wurde. 87 Startnummern wurden für diese Jubiläumsveranstaltung ausgegeben.

Heute steht die „Ötztal Runde“ samt Besuch der 007 Elements auf dem Programm, am Abend ab 19 Uhr der Dorf-Grand-Prix in Oetz, der auch von einer Red-Bull-Flugshow im Rahmen des Oetzer Wirtschaftssommers begleitet wird. Den Abschluss findet die Oldtimer-Jubiläumsrallye am Samstag mit der „Inntal Runde“ mit einer Durchfahrt der Altstadt und einem Stopp beim Stift Stams. (TT)