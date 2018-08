Ehrwald – „Wasser & Marsch“ heißt es dieses Wochenende in Ehrwald. Dort geht nämlich heute und morgen der 44. Bezirks-Nassleistungswettbewerb über die Bühne. Das dichte Programm beginnt heute um 13.45 mit der Eröffnung. Um 14 Uhr startet der Bewerb der Jugendfeuerwehren und um 16.30 Uhr eröffnet „Ehrwald 1“ den Hauptbewerb. Am Nachmittag sorgen Die Tiroler im Festzelt für Stimmung und am Abend heizt die Partyband Die jungen Thierseer ein. Am Samstag ab 8 Uhr geht der Bewerb weiter. Um 19 Uhr findet die Schlussveranstaltung am Martinsplatz statt,danach spielen die Zillertaler Mander.

Am Sonntag steht zudem das 210-Jahr-Jubiläum der Musikkapelle Ehrwald auf dem Programm. Die Messe beginnt um 9.30 Uhr, gefolgt vom Festumzug (10.30 Uhr), dem Frühschoppen (ab 11 Uhr) und den Festansprachen (ab 13 Uhr). Danach kommen alle Freunde der Blasmusik beim Auftritt von Blächerlich auf ihre Kosten. (TT)