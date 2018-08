Von Markus Stegmayr

Zirl – Anlässlich des 2019 bevorstehenden Gedenkjahres für Kaiser Maximilian I. (1459–1519) möchte der Tiroler Architekt, Querdenker und Künstler Michael Prachensky die Galerie der Karwendelbahn bei der Martinswand in Zirl golden erstrahlen lassen. Auch das leerstehende Schloss auf Martinsbühel möchte er revitalisieren.

Schloss Martinsbühel, das am Fuße der Zirler Martinswand liegt, diente dem jagdbegeisterten Kaiser einst als Jagdschloss. Und in der Martinswand soll der Bergfex Maximilian, zumindest einer berühmten Sage zufolge, in Bergnot geraten sein.

Folglich denkt auch der für unkonventionelle Einfälle bekannte Prachensky an Kunstprojekte sowohl im Tal als auch am Berg. Im Schloss, das im Besitz der Erzabtei St. Peter in Salzburg steht, will er „neue Inhalte“ einbringen und das Schloss öffentlich zugänglich machen. Während von außen alles wie gehabt bleiben soll, schweben Prachensky im Inneren Wechselausstellungen und Inhalte mit moderner Kunst, Tiroler Erfindern und Denkern aller Art vor. „Ich möchte mit Kontrasten arbeiten, es soll auf keinen Fall ein fades Museum sein“, gibt er als Motto aus.

Die Realisierung des Gesamtprojekts hängt nun vornehmlich vom Eigentümer, eben der Erzabtei St. Peter, und etwaigen Förderungen des Landes Tirol ab. Prachensky hat sein Projekt im Rahmen von „Kunst im öffentlichen Raum“ eingereicht. Ende August trifft die Jury die Entscheidung darüber.

Sollte das Vorhaben zustande kommen, könnten nach Prachenskys Vorstellung auch historische Abbildungen zur Martinswand und zur Inn-Floßfahrt oder Kunstmalerei und Bildhauerei im Schloss Platz finden. Auch ein Präsentationszentrum für „Altes und Neues Wissen“ hält er im Museum für möglich. Das wäre ganz im Geiste von Kaiser Maximilian, galt dieser doch nicht zuletzt als Förderer der Wissenschaft und als Mensch mit Innovationsgeist. Prachen­skys Idee, dass am Schlossplatz beim Trinkbrunnen in Zukunft womöglich Theater gespielt werden könnte, hätte dem kunstsinnigen Kaiser wohl ebenfalls gefallen.

Vom Areal des Schlosses aus könnte der Blick, wenn es nach Prachensky geht, in absehbarer Zeit auch auf die vergoldeten Bahn-Arkaden bei der Martinswand schweifen. Gold muss es für den in Seefeld sesshaften Architekten schon alleine deshalb sein, weil er damit ein „Pedant“ zum Goldenen Dachl in Innsbruck schaffen will. Dabei würde nicht mit Gold-Spray gearbeitet werden – schließlich wäre die Kunst-Installation auf zwei Jahre beschränkt und müsste danach wieder spurlos verschwinden können –, sondern mit speziellen Goldfolien. Diese würde Prachensky von Martinswand-Kletterern montieren und abbauen lassen. Dass die Folie reflektiert, brandsicher und sturmfest ist, ist laut Prachensky jedenfalls mittlerweile mit Gutachten abgesichert.

Darüber hinaus würde Prachensky gerne auch die Kaiser-Maximilian-Grotte in LED-Goldlicht ausstrahlen. Eine Zeitschaltuhr soll dafür sorgen, dass der Kunst-Eingriff ein gelungener Akzent bleibt und nicht zur Licht-Belastungsprobe für die Bevölkerung in der Umgebung wird. Der Strom für die LEDs würde in der Vorstellung von Prachensky durch Photovoltaik-Anlagen vor Ort gewonnen.

Die Ideen gehen Prachen­sky also nicht aus. Auch von einer „Verkehrsberuhigung“ in Form eines Tunnels durch den Zirler Berg träumt er, wie berichtet, recht konkret.

Außerdem möchte er die Montage der Goldfolien an der Martinswand-Galerie – sollte es dazu kommen – fotografisch und filmisch mit der Hilfe von Flugdrohnen dokumentieren. Eine Bildband-Publikation im Umfeld der Maximilianjahr-Aktionen ist ebenfalls geplant. Ende August sollte Näheres feststehen.