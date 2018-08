Dunedin – Ein australischer Bergsteiger ist nach vier Nächten auf dem schneebedeckten Mount Aspiring auf der Südinsel Neuseelands gerettet worden. Der 29-Jährige wurde mit leichten Erfrierungen per Hubschrauber in ein Krankenhaus in der Stadt Dunedin gebracht, wie der neuseeländische Rettungsdienst am Freitag mitteilte.

Der Soldat war am vergangenen Freitag zu einer Tour auf dem Dreitausender aufgebrochen, der in Maori-Sprache Tititea heißt. Als er am Montag nicht wie geplant zurückkehrte, alarmierte ein Freund die Rettungsdienste, auch der Bergsteiger selbst löste ein Alarmsignal aus. Am Donnerstag fanden die Helfer den Mann.

Wegen der schlechten Wetterlage musste der 29-Jährige aber noch eine weitere Nacht in eisiger Kälte verbringen. Ein Rettungsteam, das bei ihm blieb, versorgte ihn demnach mit warmer Kleidung und Nahrung. (dpa)