München – Hunderte Passagiere warten knapp eine Woche nach dem Chaos am Münchner Flughafen noch auf ihr Reisegepäck. „Der Kofferberg ist mittlerweile zusammengeschmolzen auf rund 600 Stück“, sagte ein Sprecher am Freitag. Ursprünglich waren etwa 20.000 Gepäckstücke am Airport liegengeblieben.

Auch der Rest soll so schnell wie möglich zu den Besitzern gebracht werden. Weil eine Frau am vergangenen Samstag (28. Juli) unkontrolliert durch eine Sicherheitsschleuse gelangt war, räumte die Bundespolizei das Terminal 2 und das dazugehörige sogenannte Satelliten-Terminal. Mehr als 31.000 Passagiere waren betroffen. Der Schaden geht in die Millionen. (dpa)