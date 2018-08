Von Reinhard Fellner

Innsbruck, Wien – „Warum gibt es immer weniger Zivilverfahren?“ Diese Frage stellen sich nicht nur seit längerer Zeit Justiz- und Finanzministerium, sondern sie war auch Thema der Tagung zur Rechtstatsachenforschung der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Innsbruck. Walter Fuchs, aus Innsbruck stammender Wiener Rechts- und Kriminalsoziologe, hat die für die weitere Zukunft des Gerichtswesens nicht unerhebliche Frage wissenschaftlich aufgearbeitet. Demnach setzte der Rückgang tendenziell Mitte der Neunzigerjahre ein. Heute liege der Anfall bundesweit gar nur noch auf dem Niveau der Fünfzigerjahre. „Eine bemerkenswerte Entwicklung“, nicht nur für Walter Fuchs.

Wissenschaftliche Ansätze zur Erklärung des Phänomens gibt es viele. Die meisten kommen überraschenderweise zum Schluss, dass die Bemühung von Gerichten zur Lösung von Streitigkeiten nichts mit der aktuellen Wirtschaftslage zu tun hat. So blieb die Entwicklung sowohl von Boomjahren als auch von der Finanzkrise weitgehend unbeeindruckt.

Vielmehr weist alles in die Richtung einer breiten gesellschaftlichen Entwicklung im deutschsprachigen Raum. So sinken die statistischen Zahlenkurven in Österreich und Deutschland fast deckungsgleich. Gründe dafür gibt es laut Fuchs viele, Gerichtsgebühren scheinen aber nur eine untergeordnete Rolle zu spielen.

Allein der Online-Handel, bei dem alles per Vorauskasse gezahlt werde, schlage zahlenmäßig enorm zu Buche. Finanzschwache bekommen seit den Basel-3-Regeln zudem keine Kredite mehr, der Konsum schreite in Relation zum Bruttonationalprodukt nachweislich hinterher. Weiters würden sich die allermeisten Internetfirmen vom Reiseportal bis zur Autovermietung ausländischer Gerichtsstände bedienen. Dazu komme die demografische Verschiebung zu einer älteren Bevölkerung: „Geklagt wird aber unter Personen, die im Erwerbsleben stehen.“ Auch habe die Migration Bevölkerungsgruppen gebracht, die zur heimischen Justiz nur einen schwachen Bezug hätten.

Rechtssoziologe Fuchs: „Es hat sich eine präventive Kultur entwickelt. Verträge werden so konzipiert, dass man möglichst nie vor Gericht muss. Generell gilt: je kleiner der Streitwert, umso größer der Rückgang bei Verfahren. Jeder überlegt genau, was er einklagt. Gerichtsverfahren brauchen oft Zeit – und die hat heute keiner mehr.“