Innsbruck – Der Blick über saftige grüne Wiesen hinunter ins Tal. Klare Sicht, frische Luft. Natur pur – wären da nicht die verrostete Blechdose zwischen den Baumwurzeln, die Zigarettenstummel unter dem Gipfelkreuz und die Bananenschale am Wegrand. Müll, der in einer achtlosen Sekunde weggeworfen wurde, aber noch viele Jahre zu sehen sein wird, bis er verschwunden ist.

So dauert es etwa bis zu drei Jahre, ehe Bananen- oder Orangenschalen natürlich abgebaut sind. Zigarettenstummel sind bis zu sieben Jahre zu sehen, ein Papiertaschentuch bis zu fünf Jahre. Bei Blechdosen liegt die Dauer gar bei 500 Jahren, bei Plastikflaschen bei bis zu 5000 Jahren. Und eine Glasflasche benötigt mindestens zwischen 4000 und 50.000 Jahre, ehe sie abgebaut ist – wenn sie überhaupt abgebaut wird.

Die Hemmschwelle, Müll beim Wandern und Bergsteigen einfach in der freien Natur zu entsorgen, sei in den vergangenen Jahren zwar gestiegen, erklärt Birgit Kantne­r vom Österreichischen Alpenverein. Ohne die zahlreichen bewusstseinsbildenden Maßnahmen und Putzaktionen der Bergsport- und Naturschutzvereine würden sich die Tiroler Berge aber wohl deutlich verschmutzter präsentieren, glaubt Kantne­r. Während vor allem im hochalpinen Raum die Bereitschaft, Müll wieder mitzunehmen und nicht einfach wegzuwerfen, relativ groß sei, sieht das im Bereich von In­frastruktur anders aus. „Vor allem rund um Hütten, bei Skiliften oder auf Parkplätzen landet Müll oft nicht in den vorhandenen Kübeln, sondern auf dem Bode­n.“ In seinem „Handbuch für sauber­e Berge“ hat der Alpenverein unter anderem diese Problematik analysiert und kommt zum Schluss, dass diese Hotspots vor allem dort entstehen, wo angenommen wird, dass sich „ein anderer“ um den Müll kümmern wird.

Die jüngsten Sensibilisierungsmaßnahmen des Alpenvereins gehen vorrangig in die Richtung, dass bereits beim Einkauf des Proviants und beim Packen des Rucksacks die Entstehung von Müll vermieden wird. Dazu zählt beispielsweise der generelle Verzicht auf Wegwerf-Plastikflaschen. Außerdem, so sagt Naturschutz-Expertin Kantner, müssen Jausen­brote nicht unbedingt in Alufolie eingewickelt werden, sondern können beispielsweise in wiederverwendbaren Bienen­wachstüchern transportiert werden. (np)