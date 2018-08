Bornholm – Dänische Raumfahrt-Amateure haben auf der Ostsee eine Rakete rund 6500 Meter weit in die Höhe geschossen. Die selbstgebaute, 178 Kilo schwere „Nexo II“ flog am Samstag zwar nur halb so hoch, wie die „Copenhagen Suborbitals“ gehofft hatten, und kam dann mit einem Fallschirm wieder herunter. Die Gruppe bezeichnete das Experiment auf Twitter aber dennoch als Erfolg.

Ihr Ziel ist es, als erste Amateure irgendwann einen Menschen ins Weltall zu schicken. Dafür müssten sie allerdings eine deutlich größere Rakete deutlich höher fliegen lassen: Die Grenze zwischen Erdatmosphäre und Weltraum liegt in einer Höhe von etwa 100 Kilometern. (APA/dpa)