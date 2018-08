Wörgl – Seit 2012 gibt es die Ehrenamtskoordination in Wörgl. „In dieser Zeit konnte sehr vielen Menschen ehrenamtlich geholfen werden, sei es in den verschiedenen Organisationen oder im privaten Haushalt“, erklärt die Koordinatorin Christine Deutschmann. Viele generationenübergreifende Projekte seien durchgeführt worden, wie zum Beispiel die Freiwilligen-­Tage, der Compjuta-Hoagascht oder die Veranstaltung „Musik auf Bestellung“.

Zum Thema ehrenamtliche Hilfe bei sich zu Hause wurde nun ein eigener Folder in Zusammenarbeit mit dem Gesundheits- u. Sozialsprengel, dem Seniorenheim Wörgl und der Stadtgemeinde Wörgl zusammengestellt, wie Deutschmann weiter mitteilt.

Die Folder liegen bei Ärzten, Geschäften usw. auf und sind auch online auf der Wörgler Homepage für jeden abrufbar. „Der orangefarbene Folder beinhaltet viele klein­e Tätigkeiten, die für ältere Menschen oft sehr schwer oder gar nicht mehr eigenständig durchführbar sind, wie z. B. eine Glühbirne zu wechseln, Formulare auszufüllen oder einen Arzttermin wahrzunehmen. Dabei sollen in Zukunft vermehrt ehrenamtliche Helferinnen und Helfer unterstützen, ohne dabei eine gewerbliche Leistung zu erbringen. Ziel ist, älteren Personen das Verbleiben in den eigenen vier Wänden so lange wie möglich zu ermöglichen“, erklärt Deutschmann weiter. Wer helfen will, kann sich in einem zweiten, roten Folder über die Möglichkeiten für ehrenamtliche Tätigkeiten informieren. (TT)