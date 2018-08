Schwaz - Heute und morgen tritt Ed Sheeran in Wien auf, am Samstag sorgte er mit 48.000 Zuschauern in Zürich für ein ausverkauftes Konzert im Letzi­grund-Stadion. Und dazwischen soll er laut Berichten in diversen Medien im Zillertal möglicherweise einen Kurz­urlaub eingeschoben haben — da er in Tux ein Haus geschenkt bekommen haben soll.

„Ein Haus in Tux? Ich habe schon einmal gesagt, davon weiß ich nichts. Das sind Fake News — Falschnachrichten, an denen nichts dran ist", sagt der Tuxer Bürgermeister Simon Grubauer. Er habe Sheeran in Tux auch nicht gesehen. „Und ich würde ihn jetzt kennen. Er kann gern mal eine Wanderung mit mir machen", witzelt Grubaue­r.

Auch Hermann Egger, in dessen Hohenhaus-Tenne Ed Sheeran auftrat, weiß weder was von einem Haus, das ihm geschenkt wurde, noch dass Sheeran in Tux ist. Der britische Sänger sei auch nicht neuerlich in Finkenberg im Sporthotel Stock abgestiegen ist, bekräftigt Hotel­chef Josef Stock gegenüber der TT. (ad)