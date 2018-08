Von Helmut Mittermayr

Reutte – Die Bevölkerungsentwicklung im Bezirk Reutte seit der letzten Volkszählung 2011 ist durchwachsen. Wird Wachstum als erwünscht angesehen, dann haben 21 von 37 Orten ein Problem – sie alle haben Einwohner verloren. Und die Verluste spielen sich nicht nur an den „Rändern“ ab. Auch größere zentrale Gemeinden wie Breitenwang können den Einwohnerstand nicht halten. Die Tauerngemeinde verlor seit 2011 immerhin 40 Bürger, was einem Minus von 2,8 Prozentpunkten entspricht. Seit 2001 ging die Einwohnerzahl Breitenwangs sogar um 7,3 Prozentpunkte oder 115 Bewohner zurück. Der Nachbar Reutte scheint mit der seit Jahren anhaltenden Wohnblockbauoffensive anzulocken. Die Marktgemeinde legte von 2011 bis Stichtag 23. April 2018 um 9,5 Prozent auf 6595 Einwohner zu. Das Plus im Bezirkshauptort seit 2001 beträgt sogar 15,3 Prozent.

Das Lechtal konnte den „Abfluss“ verlangsamen, aber nicht gänzlich stoppen. In den vergangenen sieben Jahren gingen 1,9 Prozent der Bevölkerung verloren (seit 2001 sogar 4,8 %). Zwischen Steeg und Forchach leben aktuell 5026 Menschen. Ein weiterer – überraschender – „Verlierer“ ist das Zwischentoren, wobei hier eher von Halten gesprochen werden kann. 6103 Einwohner (2011) stehen 6189 (April 2018) gegenüber. Das bedeutet ein Minus von 0,06 Prozent.

Den Abwärtstrend umdrehen konnte das Tannheimer Tal. Gegenüber 2011 wurde eine Zunahme um zwei Prozent auf nunmehr 3043 Einwohner erzielt. Allerdings liegen die Zahlen noch immer unter jenen Werten des Jahres 2001 (3098).

Der Großraum Reutte von Weißenbach bis Vils – mit aktuell 18.057 Einwohnern – legte seit 2011 um 4,3 % zu, seit 2001 um 6,5 %. Die Entwicklung geht in homöopathischen Dosen vor sich, aber der Raum Reutte zieht Menschen aus anderen Talschaften ab. Im Jahr 2001 stellten die Gemeinden von Weißenbach bis Vils noch 53,8 % der Bevölkerung des Bezirkes. Bei der nächsten Volkszählungen 2011 waren es schon 54,8 % und aktuell leben 55,9 % der Außerfernerinnen und Außerfernern rund um oder gleich in Reutte. Übrigens leben in der Marktgemeinde Reutte selbst mehr Menschen als in jeder anderen Talschaft des Außerferns.

Wie in allen Regionen lohnt sich der differenzierte Blick auf die einzelnen Ortschaften, denn gleich sechs der elf Raum-Reutte-Kommunen mussten in den vergangenen sieben Jahren ein Minus hinnehmen: Breitenwang, Höfen (minus 4,6 %), Lechaschau, Musau, Pinswang und Weißenbach (minus 2,2 %). Wachstumskaiser waren Pflach mit 13 Prozent vor Wängle (10,3 %) und Reutte (9,5 %).

Mit einem existentiellen Problem scheint Namlos zu kämpfen. Der Rückgang im Lechtalseitentalort beträgt in nur sieben Jahren 19 Prozent. Seit 2001 sogar 27 Prozent. Derzeit leben in Namlos noch 73 Einwohner. Auch Pfafflar hat schwer zu kämpfen. Seit 2011 ein Minus von zwölf Prozent, seit 2001 ein Verlust von 24 Prozent der Einwohnerschaft; derzeit 106 Bewohner. Mit Bach hat es auch eine größere Lechtaler Gemeinde arg erwischt. In den sieben Jahren seit 2011 ging die Bevölkerung um neun Prozent auf 626 zurück. Acht Prozent büßte auch Forchach ein. Wie nahe Leid und Freud beieinanderliegen können, zeigt der Lechtaler Gewinner Stanzach. Während sich Nachbar Namlos im Freifall befindet, kann Stanzach gegenüber 2001 um 7,1 Prozentpunkte zulegen (nun 452 Einwohner). Und Elbigenalp wächst weiter auf 892 Bewohner, was ein Plus von 3,6 Prozent zu 2011 für das „Duarf“ bedeutet.

Im Zwischentoren bleibt das Minus überschaubar, aber Berwang ist auch längst gefordert. Verglichen mit 2001 schlagen minus 15 % zu Buche, mit 2011 noch immer minus 5 %. Seit 2001 büßte Bichlbach neun Prozent ein, seit 2011 vier Prozent. Heiterwang bleibt auf tiefem Stand stabil, Ehrwald auf hohem. Lermoos gewinnt drei Prozent dazu.

Im Lechtal mit 5026 Einwohnern leben 15,5 % der Außerferner Bevölkerung. Das Tannheimer Tal stellt 9,4 % des Bezirkes (3043 Einwohner). Im Zwischentoren leben 6189 Personen und damit 19,2 % des Bezirkes und der Raum Reutte stellt mit 18.057 Bewohnern 55,9 %.