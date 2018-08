Von Brigitte Eberharter

St. Johann i. T., Kitzbühel – Seit Jahrzehnten gibt es bei den Gebirgssoldaten in der Garnison St. Johann einen Lawineneinsatzzug, um im Ernstfall bei Einsätzen zu unterstützen. Kürzlich wurden die ersten Gebirgssoldaten von der Bergbahn AG Kitzbühel in ihr Gerät für Liftbergeaktionen eingeschult, um auch in Zukunft bei solchen Einsätzen qualifiziert unterstützen und Personen aus Sesselliften und Gondeln bergen zu können. Erst im vergangenen Winter zeigte sich, wie wichtig solche Übungen sind. Die Hornbahn musste wegen Sturm geleert werden.

Andreas Werlberger, stellvertretender Betriebsleiter in Jochberg, stand mit zwei seiner Männer bei der zurzeit nicht in Betrieb befindlichen Maierlbahn in Kirchberg bereit, um den Soldaten das Gerät für die Bergungen zu erklären. Anfangs noch am Boden, ging es rasch in zehn bis 15 Meter Höhe auf die nächste Liftstütze und von dort mittels des Geräts am Stahlseil hinunter zu den Gondeln. Musste früher der Retter am Stahlseil, so ähnlich wie beim Klettern, noch von einem zweiten Mann am Boden zur Gondel abgelassen werden, ist dies mit den jetzigen Geräten nicht mehr nötig. Hier hat es der Retter selbst in der Hand und kann sich hinunterbremsen. Mehrmals wurde dies von den Gebirgssoldaten geübt und erkannt, dass der Umgang mit den Geräten sehr schnell erlernbar ist. Theoretisch wäre es möglich, dass nur noch ein Retter pro Sessellift oder Gondel benötigt wird, berichtete Werlberger. Jedoch wird dies nicht gemacht und jedes Team ist immer mindestens zu zweit im Einsatz, da sonst zu viele Aufgaben auf einer Person lasten würden. Denn es endet nicht damit, zu den Personen zu gelangen, diese müssen auch wieder zurück auf den Boden gebracht und vielleicht sogar aus einem unwegsamen Gelände geführt werden. Hier ist es natürlich von Vorteil, wenn neben der Bergrettung mit den Gebirgssoldaten weitere Qualifizierte vor Ort sind, die gegebenenfalls auch ein Seilgeländer oder sonstige Anlagen bauen können, um die Personen sicher ins Tal zu bringen.

Bei den Soldaten kam die Schulung sehr gut an und Hauptmann Gernot Strobel, der Kompaniekommandant der Jägerkompanie des Kommandos Gebirgskampf, bedankte sich bei Werlberger dafür. Im August sind noch zwei weitere Termine vorgesehen, um so viel qualifizierte Gebirgssoldaten wie möglich an den Geräten auszubilden. Werlberger freute sich, dass die Bergbahn AG Kitzbühel in Zukunft im Ernstfall auf das Bundesheer zurückgreifen kann und dieses bei Liftbergeaktionen aktiv mit Trupps am Lift unterstützen kann. Weiters übergab er einen Satz des Bergegerätes an die Soldaten der Garnison St. Johann in Tirol, damit in weiterer Folge auch in der Kaserne geübt werden kann.