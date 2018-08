Möglichst viele unterschiedliche Erfahrungen in landwirtschaftlichen und touristischen Bereichen gilt es nun für insgesamt elf Schüler der LLA Weitau in Irland zu sammeln. Fünf Burschen aus der Fachschule für Landwirtschaft, vier Schülerinnen aus dem Fachbereich Betriebs- und Haushaltsmanagement und zwei Mädchen aus der Fachschule für Pferdewirtschaft haben im heurigen Sommer 2018 die Chance, mit der finanziellen Unterstützung durch das EU-Projekt Erasmus+ ein mehrwöchiges Auslandspraktikum in Irland zu absolvieren. Einer weiteren Schülerin wird durch die Unterstützung ein zehnwöchiges Praktikum auf dem Landesgestüt in Bayern ermöglicht.

Verschiedene landwirtschaftliche Betriebe, diverse „Bed and Breakfast"-Betriebe und ein riesiges Gestüt mit ca. 200 Pferden wurden für die Schüler je nach Ausbildungsschwerpunkt an der LLA Weitau individuell ausgewählt.

Ein wesentlicher Aspekt für die Schüler ist natürlich die Erweiterung der Englisch-Kompetenzen und die Förderung der Selbstständigkeit. Die meisten Schüler sind zum ersten Mal alleine in einem fremden Land, müssen sich auch dort erstmals Verschiedenes selbst organisieren und lernen, auf eigenen Beinen zu stehen.

Ein wesentlicher Erfolg kann darin gesehen werden, dass die Teilnehmer durch den Zugewinn an Erfahrungen einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung des ländlichen Raumes leisten werden. Die Bildung und Stärkung der Jugend soll der Landflucht entgegenwirken und zu Innovationen und Investitione­n in Landgemeinden führen. In den kleinstrukturierten Betrieben gilt es ständig aktiv und kreativ zu bleiben, um Nischenprodukte zu kreieren, produzieren und vermarkten zu können, damit die ererbten Höfe für die nächsten Generatione­n erhalten bleiben.

Das Erasmus+-Projekt zielt auch darauf ab, Vorurteile abzubauen und die Mobilität der Jugendlichen zu fördern, um deren Horizont zu erweitern und Kontakte in anderen EU-Ländern zu knüpfen. Nach den ersten Tagen des Wäschewaschens, Fensterputzens, Rasenmähens und Kühemelkens wurden auch schon viele wunderbar­e Landschafts­bilder in die Heima­t geschickt. (TT)