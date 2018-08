Von Hans Nikolussi

Ehrwald – Wettbewerbe sportlicher Natur bei diesen Temperaturbedingungen haben es in sich. Etwas weniger belastend der heurige Bezirks-Feuerwehr-Nassleistungsbewerb in der Zugspitzgemeinde. Galt es doch, einen Löschangriff unter „Echtbedingungen“ vorzutragen. Das einigermaßen kühle Nass der Pumpe brachte doch irgendwie Abkühlung. Die Freiwillige Feuerwehr Ehrwald unter Kommandant Björn Scherer führte die Großveranstaltung zur Zufriedenheit aller durch. Beim Nassleistungsbewerb im Außerfern handelt es sich, abgesehen vom Landes-Feuerwehr-Leistungsbewerb, um die größte Veranstaltung dieser Art in Tirol.

Insgesamt 89 Gruppen aus dem Bezirk Reutte sowie aus Bayern, Vorarlberg, Südtirol und Nordtirol stellten sich den Wertungsrichtern unter der Leitung von Thomas Trenkwalder und kämpften in den Klassen „Bronze“ und „Silber“ um die begehrten Pokale. Einige weit angereiste Spitzengruppen aus Tirol und Vorarlberg, wie etwa die Gruppe der Feuerwehr Reith im Alpbachtal, versetzten die Zuschauer mit ihren beeindruckenden Leistungen in Staunen. Die Schnellsten waren die Burschen aus dem Alpachtal mit 44,32 Sekunden für einen kompletten Löschangriff, die meisten Gruppen lagen bei rund einer Minute.

In der Bezirksklasse A Bronze (ohne Alterspunkte) war Vorderhornbach 3 vor Forchach und Elbigenalp 1 erfolgreich. In der Bezirksklasse A Silber (ohne Alterspunkte) siegte Ehrwald 5 vor Höfen 2 und Elbigenalp-Grünau. In der Gruppe B Bronze (mit Alterspunkten) konnte sich Forchach 1 vor Ehrwald 1 und Musau 1 durchsetzen. Der Sieg in der Bezirksgruppe B Silber (mit Alterspunkten) ging an Ehrwald 4 vor Lermoos 2. Bei den Gästen siegte in der Klasse A Bronze (ohne Alterspunkte) Reith i. A. 1, die Klasse B (mit Alters­punkten) konnte Lingenau 2 für sich entscheiden. Der Sieg der Gäste Klasse B Silber (mit Alterspunkten) ging ebenfalls an die Gruppe Reith i. A. 1. Beim Jugendfeuerwehrbewerb, der am ersten Bewerbstag ausgetragen wurde und an dem heuer 34 Zweierteams teilnahmen, siegte „Lechaschau 3“ vor „Heiterwang 3“.

Bezirksfeuerwehrkommandant Dietmar Berktold lobte bei der Schlussveranstaltung die „tollen Leistungen“ der Bewerbsgruppen und der Bewerter. Er bedankte sich bei Ehrwald für die ausgezeichnete Abwicklung der Veranstaltung. Die Feuerwehr Ehrwald nahm sogar selbst mit fünf Bewerbsgruppen am Bewerb teil und konnte mit fehlerfreien Leistungen in mehreren Wertungsklas- sen sogar Pokale erringen.

Auch die Ehrengäste, unter ihnen Nationalrat Dominik Schrott, Bundesrätin Elisabeth Pfurtscheller und Bezirkshauptfrau Katharina Rumpf, waren von den Leistungen angetan, gratulierten allen zum gelungenen Bewerb und unterstrichen in ihren Ansprachen die Wichtigkeit der Freiwilligenhilfs- und Rettungsorganisation für die Bevölkerung und die Gemeinden.