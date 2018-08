Von Helmut Wenzel

Landeck – Einst waren es „Organe der landesherrlichen Verwaltung, die den allgemeinen und individuellen Anordnungen und Weisungen ihrer vorgesetzten Behörde unterstellt waren“. So beschreibt IT-Koordinator Thomas Lechleitner aus Landeck die Institution Bezirkshauptmannschaft in der Gründerzeit, die es tirolweit seit 150 Jahren gibt. Er verfasste eine Diplomarbeit zum Thema „Die Bezirkshauptmannschaft, Element der österreichischen Verwaltungsorganisation“ inklusive Darstellung der inneren Organisation der BH Landeck.

„Heute haben wir moderne Dienstleistungsbehörden, die den Bürgern verpflichtet sind“, stellt LH Günther Platter zum 150-Jahr-Jubiläum fest, das an allen Bezirkshauptmannschaften Tirols zeitgleich am Samstag, 1. September, mit einem Tag der offenen Tür gefeiert wird.

Die Geburtsstunde der BH Landeck schlug laut Stadtchronist Georg Zobl am 10. Juli 1868, als mit einer kaiserlichen Verordnung des Innenministers „der Sitz einer Bezirkshauptmann in Land­eck für die Gerichte Landeck, Ried im Oberinntal und Nauders festgelegt wurde“. Damals gab es übrigens noch keine Reschengrenze, das Gericht Nauders reichte bis St. Valentin im Obervinschgau.

Bis zum Revolutionsjahr 1848 waren Justiz und Verwaltung im Kaiserreich organisatorisch nicht getrennt. Richter übten zugleich hoheitliche Funktionen aus. 1848 kam ein Verfassungsentwurf für eine föderalistische Ordnung und Gewaltentrennung. An den Gerichtssitzen entstanden so genannte gemischte Bezirksämter mit einem Bezirksvorsteher. Die neu geschaffene Behörde, die BH Landeck, zog in das Obergeschoß der „Gerburg“ (heute Bezirksgericht Landeck) ein, wie Zobl im Buch der Stadt Landeck schildert. Erster Bezirkshauptmann war Anton Hoflacher aus Nauders, der seinen Dienst am 31. August 1868 aufnahm. Dieser Zustand dauerte 43 Jahre, bis 1911 das heute noch repräsentative Amtsgebäude in der Innstraße eröffnet wurde. Der aus Vorarlberg stammende Bezirkshauptmann Ludwig Baer, k. k. Bezirksoberkommissär, sowie sein Nachfolger Josef Schweiger, ein Oberleutnant der Reserve in der k. k. Landwehr, hatten das Bauprojekt vorangetrieben.

Um das Jahr 2000 strengte sich BH Erwin Koler für den Erweiterungsbau an. Das moderne Objekt – angrenzend an den Altbau – konnte im Dezember 2005 eröffnet werden. Behördenleiter ist heute Markus Maaß, sein Team zählt 105 Mitarbeiter.

Die Bezirkshauptmannschaft hatte bereits in den Anfangsjahren eine gewisse „Allzuständigkeit“, wie Lechleitner ausführt. „Sie sollte auch autonomen Körperschaften und ihren Repräsentanten, also den politischen Parteien und Politikern, Paroli bieten. Es scheint, dass die Bürokratie Altösterreichs mit diesen landesfürstlichen Behörden ein Gegengewicht zu den Einflüssen des Reichsrates und der Landtage schuf, um den Staat funktionsfähig halten zu können.“

Die Liste der Aufgaben bzw. der „Wirkungskreis“ der „allzuständigen“ Bezirksbehörde war schon damals umfangreich. Er umfasste zum Beispiel „die Kundmachung und Handhabung der Gesetze, Erhebung statistischer Daten und Führung der Zivilstandesbücher, die Regelung der Probleme des Adels, die Sorgfalt gegen Not, Lebensgefahr und Unfälle sowie die Aufsicht über die Gemeinden im übertragenen Wirkungsbereich“. Dazu kam noch, so Lechleitner, die Regelung strittiger Gemeindegrenzen. Die aktuelle Geschäftseinteilung an der BH Landeck geht auf das Jahr 1997 zurück.