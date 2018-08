Von Christoph Blassnig

Lienz – In Lienz kann man das ganze Jahr über Schmackhaftes von Weltmeister Leonardo in dessen Pizzeria serviert bekommen. In den Jahren 2011 und 2012 war der feurige Pizzaiolo mit süditalienischem Temperament tatsächlich Weltmeister in seinem Fach. Und wenn der aus Ischia stammende Könner ruft, kommen nur die besten Kollegen seiner Zunft zum Kochen nach Lienz.

Zum vierten Mal findet am Freitag und Samstag am Hauptplatz Leonardos Pizza-Festival statt. „Sechs Meisterbäcker aus Italien habe ich eingeladen, mit mir in Lienz nicht nur Gaumenfreuden aus besten Zutaten zu bereiten, sondern für ein echtes Pizza-Show-Spektakel zu sorgen!“, sprüht Leonardo vor Begeisterung.

Ein wahrer Akrobat mit den kreisrunden Teiglingen ist Paolino Bucca. Videos im Internet zeugen von seiner Kunst: Bucca lässt den Teig wild um sich rotieren, legt sich dabei auf den Boden, jongliert gleich mit drei Pizzen oder führt Kunststücke auf, als ob er sich zum Straßentheater Olala verspätet hätte. Ein weiterer Campione del Mondo, also Weltmeister in der Bäckerkunst, ist Marco Amoriello. Sein Name ist in Italien mit der Pizza verknüpft wie kein anderer, seit er für den Papst eine Teigscheibe belegt hat. Damit den Meistern nicht der Schwung ausgeht und auch alle Besucher am Hauptplatz satt werden, stehen insgesamt drei Öfen zur Verfügung.

Erstmals fungiert die Wasserrettung Osttirol als Partner für die Italiener. Die Erlöse aus dem Getränkeverkauf und einer Tombola werden zur Finanzierung des 450.000 Euro teuren Umbaus der Einsatzstelle beim Schwimmbad in Lienz beitragen. „Wir hoffen, noch heuer mit dem Bau beginnen zu können“, sagt Wasserrettungspräsident Meinhard Pargger.

An beiden Tagen dreht sich von 11 bis 21 Uhr alles um die Pizza, mit italienischer Musik mit Giulio Bovio, einer Hüpfburg und Kinderschminken. Jeweils um 15 Uhr backt Leonardo mit Kindern.