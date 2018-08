Von Eva-Maria Fankhauser

Tux, Eitzendorf – Es ist heiß, ruckelt und geht nur gemächlich voran. Aber Ralf Winkler aus Eitzendorf in Norddeutschland ist gern mit seinem Anton unterwegs. Rund 4000 Kilometer durch fünf Länder wollen die beiden bewältigen, um ihr großes Ziel am Hintertuxer Gletscher zu erreichen. Doch Anton hat vorgestern schlappgemacht.

Knallrot, 80 PS stark und 45 Jahre alt – das ist Anton, ein Oldtimer-Traktor aus dem Jahr 1973. Um genau zu sein ein Schlüter Compact. Mit ihm reist Winkler 45 Tage lang quer durch Deutschland, die Niederlande, Belgien, die Schweiz und Österreich. Rund 700 Kilometer sind bereits geschafft, doch am Montag kam es zur ersten Panne. Im französischen Städtchen Sedan saß Winkler einen Tag länger fest als geplant: „Das Kabel zwischen Anton und dem Wohnwagen ist total zerfleddert. So kann ich nicht weiterfahren“, sagt Winkler im TT-Gespräch. Für Pannen ist er mit einem Notfall-Werkzeugkoffer gut ausgerüstet, doch in diesem Fall musste ein Autofahrerclub aushelfen und ihn mit einem neuen Kabel ausstatten. Winklers Zeitplan bringt das etwas durcheinander. Genauso wie ein Umweg, den er in Belgien machen musste. „Die Straßen dort sind in einem schlechten Zustand. So was habe ich noch nicht erlebt“, schildert der Traktor-Fan. Die Reise hat Winkler genauestens geplant. Es gab auch eine längere Testfahrt mit dem Schlüter. Alles soll klappen. „Die größte Herausforderung bei so einer Reise ist die Planung vorweg und dass man ankommt.“

Am Donnerstag letzte Woche ist er gestartet. Und es geht nur in langsamem Tempo voran. „Mein Trecker fährt etwa 33 km/h. Aber eigentlich reicht mir das, es entschleunigt mich. Nur bei 37 Grad Außentemperatur kommen im Trecker nochmal zehn Grad dazu, da würde ich mir schon etwas mehr Fahrtwind wünschen“, sagt Winkler. Seine Frau ist nicht mit auf die Reise gekommen. „Ich bin alleine mit Traktor und Wohnwagenanhänger unterwegs“, sagt Winkler. Wieso? „Zu eng, zu alt, zu heiß. Meine Frau fährt da lieber in die Karibik“, scherzt der 62-Jährige.

Seine Begeisterung fürs gemütliche Traktorfahren hat er vor sechs Jahren entdeckt, als er in Pension ging. „Ich habe meine Arbeit bei der Flugsicherung immer sehr gerne gemacht, aber da war es dann an der Zeit, ruhiger zu werden. Langsamer zu werden“, sagt Winkler. Schon als Kind ist er öfter am Traktor gesessen. Für ihn ist es nun wie eine therapeutische Maßnahme. „Es geht nur langsam voran, aber das tut mir gut und macht Spaß. Zudem lerne ich viele Menschen kennen und sehe viel auf meinen Reisen“, sagt Winkler. Es ist bereits seine fünfte Traktor-Tour. Doch bei dieser steht ein ganz besonderes Ziel auf dem Plan: das Oldtimer-Traktor-Treffen „Hintertuxer Gletscherkönig“. Er freut sich auf viele Etappen wie alte Bahnen oder schöne Städte, doch der Gletscherkönig ist sein Highlight. „Ich freue mich schon auf die tollen Tagesausflüge zu den Almen und die anderen rund 200 begeisterten Treckerfahrer“, sagt Winkler.

Vom 25. August bis 2. September treffen sich die Traktor-Fans am Hintertuxer Gletscher mit ihren Gefährten. Organisator Christian Kofler freut sich über den großen Andrang: „Die Oldtimerfans reisen aus halb Europa an.“