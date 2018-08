New York – Reinigungskräfte haben in einem Passagierflugzeug auf New Yorker Flughafen einen toten Fötus entdeckt. Die American Airlines-Maschine sei am Montag von Charlotte, North Carolina, zum Flughafen LaGuardia geflogen, sagte eine mit dem Fall vertraute Person. Das Flugzeug sei über Nacht in einem Hangar zur Reinigung und für regelmäßige Wartungsarbeiten geparkt gewesen.

Berichten von US-Medien zufolge fanden die Putzleute den fünf oder sechs Monate alten Fötus am Dienstag in der Toilette des Flugzeugs. Ein Unternehmenssprecher bezeichnete den Fall als „tragisch“ und erklärte, man arbeite mit den Ermittlern zusammen. (APA/dpa)