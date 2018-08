Von Peter Hörhager

Schwaz — Heute ist der Hohe Frauentag. Auch oder besonders in Schwaz einer der höchsten kirchlichen Feiertage des Jahres. An welchem nach Fronleichnam und dem Herz-Jesu-Sonntag die dritte große Prozession im Kirchenkalender steht. Es wird das Patrozinium der Schwazer Pfarrkirche Maria Himmelfahrt gefeiert. Die ja die größte gotische Hallenkirche Tirols und wegen ihrer vier Schiffe eine architektonische Besonderheit ist. Und die ohne den Kulturfrevel bei der Barockisierung heute wohl Weltkulturerbe wäre. Denn damals wurde der 18 Meter hohe Hochaltar des Nürnberger Künstlers Veith Stoß entfernt.

Es versteht sich von selbst, dass heute auch die 1. Schwazer Schützenkompanie, mit 165 aktiven Mitgliedern eine der größten im Alpenraum, zum kirchlichen Umgang ausrückt. Der an langjährigen Mitgliedern wahrlich nicht arme Traditionsverein hat einen rekordverdächtigen Schützen in seinen Reihen: Josef „Peppal" Schaller. Der frühere Unternehmer und langjährige Mandatar der Stadt Schwaz gehört, man lese und staune, seit 85 Jahren der „Ersten Schwazer" an, wie sie von den Einheimischen kurz genannt wird.

Auf diese lange Mitgliedszeit kommt man logischerweise nur, wenn man sehr jung eingetreten ist. Und das ist er, der „Peppal", wie ihn die Schwazer nennen. Der erste Schützenrock wurde ihm bereits im Alter von zweieinhalb Jahren übergestreift. Der kleine „Peppal" durfte damals die von seinem Vater befehligte Kompanie zum Katholikentag nach Wien begleiten. Eine kleine Weltreise — man schrieb ja das Jahr 1933. Ob sich damals noch Windeln in der Schützenhose verbargen, daran kann sich der Schützen-Senior nicht mehr erinnern ... Von Erzählungen weiß er jedoch, dass er in der Bundeshauptstadt ein viel begehrtes Fotomotiv war.

Im Gasthof Schaller, wo das nebenstehende Bild geschossen wurde, wird die Schützentradition der Familie Schaller deutlich. Die Wand im Speisesaal ziert ein vom Schwazer Künstler Max Angerer geschaffenes Bild, das den Vater von Josef Schaller als rüstig-selbstbewussten Schützenoffizier zeigt. Alois Schaller war Bataillons- und — von 1910 bis 1936 sowie von 1938 bis 1948 (bis zu seinem Tod), insgesamt also 35 Jahre lang — Kompaniekommandant. In seine Amtszeit fällt eine besondere Aktion: 1912 wirkten die Schwazer Schützen „zum Zweck kinematographischer Aufnahmen" in einem Heimatfilm mit, der unter anderem auf Burg Kropfsberg gedreht wurde. „Es war sicher die erste Tiroler Schützenkompanie, die in einem Film mitwirkte", heißt es in der Chronik. Bittere Realität war dann der Beginn des Ersten Weltkrieges. 1914 mussten von den 116 Schützen 76 und im Jahre 1915 weitere zwölf Mann zu den Standschützen einrücken.

Der Schützenvirus grassiert nach wie vor in der Familie Schaller. Hansi Schaller, der Sohn des „Peppal", gehörte bis zu seinem frühen Tod der Kompanie an. Und Brigitte Filzer, die Tochter von Josef Schaller, wurde bereits vor fünf Jahren (auch am Hohen Frauentag) mit dem Ehrenkranz des Bundes der Tiroler Schürzenkompanien, also der höchsten Auszeichnung für Nicht-Schützen, ausgezeichnet. Beim diesjährigen Bataillonsschützenfest fungierte sie als Patin für die restaurierte Fahne des Schützenbataillons Schwaz. Ihr Mann (und damit der Schwiegersohn von Josef Schaller) Hannes Filzer gab das Kommando zur Ehrensalve — er ist seit 14 Jahren Hauptmann der 1. Schwazer Schützenkompanie. Und als Josef Schaller zu Fronleichnam für die 85-jährige Kompaniezugehörigkeit geehrt wurde, stellten sich als erste Gratulanten seine Urenkel ein: der vierjährige Peter, der sechsjährige Jakob, der zehnjährige Clemens und der 13-jährige Florian. Logischerweise alle in Schützentracht!

Josef Schaller, längst Oberleutnant der Kompanie, war auch in anderen Organisationen aktiv. Unter anderem bei mehreren Sportvereinen und — mehrere Jahre als deren Anführer — beim „Frundsbergfähnlein". Müßig zu erwähnen, dass er in seinem langen Schützenleben lustige, aber auch traurige Zeiten erlebte. „Die Ausfahrten zu den Schützenfesten erfolgten früher mit dem Lkw", erinnert er sich, „auf der Ladefläche wurden leere Bierfassln platziert, über welche als Sitzfläche Bretter gelegt wurden." Apropos Bierfassl'n: Der Vorplatz bzw. die Garage der Schaller'schen Kohlenhandlung dienten bis vor wenigen Jahren nach Prozessionen als „Festplatz". „Da gab's dann Würstl und Bier, das häufig von Gönnern spendiert wurde", erzählt der Schützenoffizier. Beim „Schaller" war bis zur Übernahme eines eigenen Schützenheims auch Sammelplatz. Außerdem befand sich dort das Magazin der Kompanie, wo die Gewehre, Fahnen und anderes Schützenzubehör verwahrt wurden. Auch eine Episode aus unseliger Zeit blieb Josef Schaller in Erinnerung. Als die Nationalsozialisten an die Macht kamen, mussten die Schützenwaffen abgegeben werden. „Einen Teil der Gewehre haben wir aber am Dachboden der Kohlenhandlung versteckt", erzählt der „Pep­pal", der nach wie vor die täglichen Besorgungen mit dem Fahrrad absolviert. Und den es wurmt, dass er wegen eines gemeinen Rückenleidens ausgerechnet heute am Hohen Frauentag nicht in seine Schützentracht schlüpfen kann.