Von Wolfgang Otter

Kufstein, Wörgl – Gerit Sapp­l, ihres Zeichens Hundetrainerin aus Langkampfen, hat in Bezug auf Hundehalterverordnungen bereits auf sich aufmerksam gemacht. Die Gemeinde Langkampfen hatte für die Vierbeiner eine Beißkorbpflicht auf öffentlichen Plätzen und Gebäuden sowie einen Leinenzwang in vielen Bereichen im Ort verordnet. Sappl, Obfrau der Hopfgartner Hundefreunde, zweifelte die Sinnhaftigkeit der Vorschriften an und marschierte zur Aufsichtsbehörde. Diese wies ihre Eingabe aber zurück: Der Gemeinderatsbeschluss sei rechtskonform, lautete das Urteil der Behörde.

Aber Sappl ärgert nicht nur diese eine Vorschrift in Langkampfen, sondern der Gesetzesslalom für Hundebesitzer insgesamt, sobald sie ihren Wohnort verlassen. „Ich werde von den Besuchern unserer Hundekurse, immerhin 60 bis 80 pro Woche, immer wieder mit den Problemen der unterschiedlichen Anforderungen an die Hundehalter von Seiten der Gemeinden konfrontiert und um Hilfe gebeten.“ Sie wandte sich daher an die Gemeindeämter Ebbs, Kufstein, Langkamp­fen, Kirchbichl und Wörgl. Ihre Idee: „Könnten wir nicht – vorerst einmal als Pilotprojekt im Bezirk Kufstein, versuchen, eine einheitliche Hundehalterverordnung zu schaffen?“, fragte sie.

Warum dieses Projekt aus ihrer Sicht wichtig wäre, erklärt sie anhand eines Beispiels: „Ein Hundehalter fährt mit seinem Hund mit dem Rad von Ebbs nach Wörgl. Um gesetzeskonform zu bleiben, muss er derzeit fünf Hundehalterverordnungen mit Stadt-/Gemeindeplan beachten. Darin sind zig Straßen und Plätze genannt, wo Leinenpflicht herrscht, dann gibt es Verordnungen mit allgemeiner Maulkorbpflicht oder Maulkorbpflicht in bestimmten Situationen (Bus, Bahn) etc. Das kann sich doch kein Mensch merken“, meint Sappl in ihrer E-Mail an die Gemeinden.

In der Praxis hieße dies für Hundehalter, dass „jeder des Öfteren außerhalb des gerade geltenden Gesetzes in der jeweiligen Gemeinde unterwegs ist, was sicher von beiden Seiten nicht wünschenswert und gewollt ist“, zeigt Sappl das Problem auf.

Und meint weiter: „In den letzten Jahren ist die Zahl der Hundehalter sehr gestiegen, aber das ist fast in keiner Gemeinde so richtig wahrgenommen worden. Erhöhung der Hundesteuer und ein paar Abfallkübel mit Gassisäcken waren meistens die einzige Maßnahme. Dazu noch Verbote über Verbote und die Hundebesitzer haben das Gefühl, ‚für uns wird nichts getan‘.“

Dabei ginge es „alleine in den angeschriebenen Orten um weit über 1000 Hunde. Das sollte doch ein Grund sein, sich mit den Tierbesitzern und deren Umfeld genauer auseinanderzusetzen“, meint sie abschließend in ihrer E-Mail.

Laut Sappl hat sich die Gemeinde Ebbs durchaus interessiert gezeigt. In Wörgl und Kufstein stößt der Vorschlag auf weniger Begeisterung. Bürgermeisterin Hedi Wechner erinnert daran, „dass die Hundeverordnung halt einmal Sache der Gemeinden“ sei. „Wenn eine sagt, ich handhabe das so, und die andere sagt, wir machen das anders, dann muss sich die Dame damit auseinandersetzen“, sagt Wechner auf Anfrage der Tiroler Tageszeitung. Theoretisch gebe es zwar die Möglichkeit zur Harmonisierung, „aber oft stellen sich die Situationen in den Gemeinden auch ganz anders dar“, meint die Bürgermeisterin.

Nicht nur das, auch die allgemeine Gesetzeslage erschwere die Harmonisierung und mache sie eigentlich fast unmöglich, wie Kufsteins Bürgermeister Martin Krumschnabel meint. „In der Verordnung muss jener Bereich genau definiert sein, in dem wir eine Leinen- oder Beißkorbpflicht wollen“, sagt er zur TT. Wobei es in Kufstein keinen Beißkorbzwang gibt, wie auch nicht in Wörgl. Diese Vorschrift wird hier über das Landespolizeigesetz geregelt. So muss jeder Hundehalter sein Tier derart verwahren, dass es keine Gefährdung für andere darstellt. Auffällig gewordene Hunde müssen dem Amtstierarzt vorgeführt werden, der kann dann eine Beißkorbpflicht verordnen. Darüber hinaus können aber Gemeinden Gebiete erlassen, in denen ein Hund auf alle Fälle an der Leine zu führen ist oder er einen Beißkorb tragen muss.

„Und ich kann da ja nicht zum Beispiel Langkamp­fen dreinreden“, sagt Krumschnabel. Wobei er auch keinen zwingenden Bedarf sieht, sei er doch noch nie von anderen Hundehaltern darauf angesprochen worden. „Und wenn ein Hundehalter auf der sicheren Seite sein möchte, braucht er das Tier ja nur generell an die Leine zu nehmen“, erklärt Krumschnabel.

Wobei es laut Gerit Sappl ein noch größeres Problem gibt: Es gebe zwar Hundeverordnungen, „aber niemanden, der die Einhaltung kontrolliert, was dazu führt, dass sich fast kein Hundebesitzer daran hält und dadurch unnötige Reibereien bei Begegnungen entstehen“.