Jenbach – Schweißtreibend waren in den vergangenen Wochen die Arbeiten am Jenbacher Kirchendach für die Spezialisten. Denn nach der Turmsanierung im Vorjahr stand heuer die Erneuerung des Kirchendaches auf der Nord- und Südseite und in der Apsis am Programm. „Gottlob ist alles gut verlaufen“, sagt Pfarrer Wolfgang Meixner am Ende der Arbeiten, nachdem Tausende Lärchenschindeln neu verlegt werden mussten. Handlungsbedarf bestand auch bei den Kirchenfenstern im Presbyterium. Im nächsten Jahr soll es Arbeiten an der Fassade geben. Die Gesamtkosten für die Renovierung der mehr als 500 Jahre alten Kirche belaufen sich auf 670.000 Euro. (zw)