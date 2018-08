Rum, Innsbruck – „Es war ein Mordsspaß und eine Mordsanstrengung“, lacht Harald Lederer – und meint damit eine ganz besondere „Challenge“, die hinter ihm liegt: Gemeinsam mit Thomas Falger, so wie Lederer Vorstandsmitglied des Vereins Soccer Team e. V. aus Rum, kämpfte er sich auf einem zweisitzigen Ein-Gang-Rikscha-Rad in drei Tagen von Linz nach Innsbruck durch. Ziel der verrückten Aktion: einen neuen Rollstuhl für die 14-jährige Michelle aus Innsbruck zu finanzieren, die von Geburt an schwerstbehindert ist.

Es wurde eine Fahrt der Extreme: Tag eins (116 Kilometer von Linz nach Braunau) bot brütende Hitze mit bis zu 37 Grad. „Da hätten wir uns Regen gewünscht“, sagt Lederer. Am zweiten Tag, in der bayerischen „Pampa“, gab es nicht nur das, sondern einen regelrechten Sturm, einen Temperatursturz auf 15 Grad, „dschungel­ähnliche“ unbefestigte Straßen – und eine technische Panne: Mit gebrochener Kurbel und defekten Bremsen musste die Rikscha in die Werkstatt – und wurde erst gegen 17 Uhr fertig. Waschelnass und etwas deprimiert mussten Falger und Lederer die restlichen 45 km bis Rosenheim im Begleitfahrzeug zurücklegen.

Die finalen 120 km bis Innsbruck klappten viel besser – auch wenn die Rikscha bisweilen auf Fahrstraßen ausweichen musste (und damit erhebliche Staus auslöste) oder einmal nicht durch eine Unterführung passte. Dennoch trafen Lederer und Falger am Samstag pünktlich um 18.30 Uhr beim Café Testarossa im dez ein, bejubelt von rund 200 Besuchern. Und die Strapazen (insgesamt 26 Stunden auf der Rikscha, 272,6 km, 1686 Höhenmeter) waren sofort vergessen. Denn mithilfe vieler Einzelspender sowie Sponsorpartner – für die beide während der Challenge auch Aufgaben erfüllen mussten, etwa Rap-Einlagen oder Liegestütze auf der fahrenden Rikscha – kamen 10.600 Euro im „Help for Kids“-Spendenfonds des Soccer Teams zusammen. Michelles Rollstuhl ist damit komplett finanziert. (md)