Innsbruck – Mit Dank und Anerkennung zeichneten am Mittwoch LH Günther Platter und Südtirols LH Arno Kompatscher verdiente Persönlichkeiten beider Länder mit Verdienstmedaillen und Erbhofurkunden aus. „Am Hohen Frauentag holen wir die Menschen vor den Vorhang, die sich mit großem Einsatz dem Wohlergehen der Gemeinschaft widmen“, betonte LH Platter in seiner Ansprache. „Es braucht Menschen wie sie, die in ihren eigenen Lebensbereichen Außerordentliches leisten, die konsequent dafür sorgen, dass unser aller Leben ein bisschen besser wird. Mit ihrem Engagement tragen sie dazu bei, dass unsere Gesellschaft zu einer Gemeinschaft wird, die Zusammenhalt stärkt und Zuversicht erzeugt.“

Ehrenamtliches Engagement betrifft alle Lebensbereiche: So sind in Tirol unzählige Ehrenamtliche in den verschiedensten Vereinen vom Sozial- und Gesundheitsbereich bis zum Kunst-, Kultur- und Gemeinwesensektor aktiv. „Die Verdienstmedaillen sind ein Zeichen der Wertschätzung und des Dankes“, so LH Platter.

Verdienstmedaillen gehen an:

2016

Mag.ª Ingrid Hayek, Innsbruck, Verdienste um den Alpenverein und um die soziale Hilfe in Ecuador.

2017

Mag.ª Gabriele Fraidl, Kematen, Verdienste um das Gemeinwohl und das Seniorenwesen, DI Maximilian Kloger, Rinn, Verdienste um die Tiroler Wirtschaft, Gottfried Lederer, Alpbach, Verdienste um die Tiroler Blasmusik, Franz Maurer, Innsbruck, Verdienste um das Vereinswesen, Aloisia Penz, Navis Verdienste um das Gemeinwohl, Pradre Albano Simini, Bozen, Verdienste um das Kirchenwesen und das Gemeinwohl.

2018

Hermann Ager, Westendorf, Verdienste um den Tiroler Kameradschaftsbund, Antonia Baumgartner, Pfalzen, Verdienste um das Sozialwesen, Eusebius Cembranelli, Jenbach, Verdienste um den Erhalt von Tiroler Tradition, Johanna Daldoss Zwischenbrugger, Aldein, Verdienste um das Vereinswesen und das Gemeinwohl, Maria Daverda, Antholz, Verdienste um das Gemeinwohl, KR Josef Decker, Hopfgarten im Brixental, Verdienste um das Seniorenwesen und um die Volksmusik, Siegfried Dellemann, Innsbruck, Verdienste um die Arbeiterkammer Tirol und das Gemeinwohl, Christine Dissertori Zwerger, Tramin, Verdienste um die Landwirtschaft und das Gemeinwohl, Monika Egger, St. Ulrich am Pillersee, Verdienste um die Gemeinde St. Ulrich am Pillersee und das Gemeinwohl, Dr. Walter Egger, Meran, Verdienste um das Gemeinwohl und Chronikwesen, Bernadette Eller, Schmirn, Verdienste um das Chorwesen, Ing. Siegmund Enzinger, Stams, Verdienste um den Tiroler Kameradschaftsbund, Peter Ganterer, Tisens, Verdienste um das Sozialwesen und das Gemeinwohl, Walter Gasser, Wenns, Verdienste um den Alpenverein und das Feuerwehrwesen, Josef Gatt, Vals, Verdienste um die Landwirtschaft und das Gemeinwohl, Gertrud Geisler, Tulfes, Verdienste um den Erhalt der Tiroler Wirtshauskultur und der Tiroler Wirtschaft, Hannelore Gnadlinger, Höfen, Verdienste um die Soforthilfe in Nepal und das Sozialwesen, Ewald Gotthardt, Ampass, Verdienste um das Theater - und Kulturwesen, Gertraud Maria Grüner, Längenfeld, Verdienste um das Sozialwesen, Ing. Walter Hackl, Breitenwang, Verdienste um die Tiroler Landwirtschaft, Hermann Haid, Kolsassberg, Verdienste um das Chorwesen, Monika Hasslwanter, Längenfeld, Verdienste um das Sozialwesen und das Gemeinwohl, Helmut Heiseler, Ladis, Verdienste um das Schützenwesen in Tirol, Astrid Holomek, Zirl, Verdienste um das Sozialwesen, Ing. Adolf Huber, Rum, Verdienste um die Tiroler Landwirtschaft, Elisabeth Huber, Ebbs, Verdienste um das Schützenwesen und die Jungschützenbetreuung, Sibylle Huber, Ramsau im Zillertal, Verdienste um den Erhalt von der Tiroler Tradition und der „Zillertaler Röckltracht“, Ulrike Jäger, Höfen, Verdienste um die Soforthilfe in Nepal und das Sozialwesen, Marlies Kerber, Forchach, Verdienste um die Soforthilfe in Nepal und das Sozialwesen, Mag. Hugo Klingler, Mils bei Hall, Verdienste um die Religionsgemeinschaft des Buddhismus, Prof. Mag. Hans Werner Köchl, Schwaz, Verdienste um das Kulturwesen, Helene Köfler, Matrei in Osttirol, Verdienste um das Sozialwesen, Rosa Kofler Rauter, Olang, Verdienste um das Gemeinwohl, Leni Kogler, Münster, Verdienste um das Gemeinwohl, Dietmar Koler, Reutte, Verdienste um die Kultur und das Gemeinwohl, Norbert Krabacher, Tarrenz, Verdienste um das Tiroler Jagdwesen, Johannes Lanner, Kirchbichl, Verdienste um das Vereinswesen, Cäcilia Ledl, Wängle, Verdienste um das Gemeinwohl, Georg Leitgeb, Antholz, Verdienste um das Feuerwehrwesen und den Tourismus, Herbert Mair, Olang, Verdienste um das Feuerwehrwesen, Helmut Mall, St. Anton, am Arlberg, Verdienste um die Blasmusik in Tirol und im Landesverband, KR Ing. Manfred Malli, Innsbruck, Verdienste um den Wirtschaftsstandort Tirol, Dr. Christian Margreiter, Hall in Tirol, Verdienste um den Tiroler Kameradschaftsbund, Hansjörg Mattersberger, Oberlienz, Verdienste um das Rote Kreuz und das Gemeinwohl, Alois Mayr, Innervillgraten, Verdienste um das Vereins - und Sozialwesen, Heinrich Menghini, Sellrain, Verdienste um das Senioren - und Vereinswesen, Paula Neurauter, Zams, Verdienste um das Gemeinwohl, Ing. Robert Niederbacher, Thurn, Verdienste um das Vereinswesen, Fritz Noichl, Jochberg, Verdienste um das Schützenwesen und das Gemeinwohl, Siegfried Pedarnig, Matrei im Osttirol, Verdienste um das Chorwesen, Othmar Perathoner, Wolkenstein, Verdienste um die Katholische Kirche und das Gemeinwohl, Anna Pichler Gasser, Bozen, Verdienste um das Chorwesen, Josef Ploner, Vahrn, Verdienste um die Blasmusik und das Gemeinwohl, Horst Pürstl, Höfen, Verdienste um die Blasmusik in Tirol, Mjr Andreas Raass, Innsbruck, Verdienste um das Schützenwesen in Tirol, Dr. Hannes Randolf, Silz, Verdienste um das Chorwesen, Manfred Rieser, Kufstein, Verdienste um den Tiroler Kameradschaftsbund, Otto Ritsch, Brixen, Verdienste um die Blasmusik und das Gemeinwohl, Robert Ruepp, Schluderns, Verdienste um das Musik - und Vereinswesen, Silvia Ruetz, Kematen in Tirol, Verdienste um das Gemeinwohl, Manfred Sala, Innsbruck, Verdienste um das Militärwesen in Tirol, Wolfgang Santa, Höfen, Verdienste um das Schützenwesen, Hans Georg Schapfl, Lans, Verdienste um das Vereinswesen und das Gemeinwohl, Kurt Schiestl, Uderns, Verdienste um die Blasmusik in Tirol, Hermann Schneck, Wörgl, Verdienste um das Rettungswesen, Johann Schöpf, Längenfeld, Verdienste um den Landesfeuerwehrverband Tirol, Ewald Schwarz, Fliess, Verdienste um die Landwirtschaft in Tirol, Franz Seeber, Ratschings, Verdienste um das Chorwesen und das Tourismusgebiet Ratschings, Dr.in Josefine Senoner, Eppan, Verdienste um das Bildungswesen und dem Kloster Mariengarten, Annemarie Staggl, Schönwies, Verdienste um die Landwirtschaft, Mag. Sebastian Strobl, Breitenbach am Inn, Verdienste um das Rettungswesen in Tirol, Werner Strobl, Aldrans, Verdienste um den Landesfeuerwehrverband Tirol, Helene Thumer, Steinberg am Rofan, Verdienste um das Gemeinwohl, Hubert Tonauer, Innsbruck, Verdienste um das Chorwesen, Anni Tschurtschenthaler, Innsbruck, Verdienste um den Erhalt der Tiroler Trachten, Mag. Dieter Tuscher, Innsbruck, Verdienste um das Architekturwesen, Josef Wal dner, Pians, Verdienste um die Gemeinde Pians und das Gemeinwohl, Johann Weiskopf, Prägraten, Verdienste um das Vereinswesen in Prägraten am Großvenediger, Carla Wieser, Schlanders, Verdienste um das Sportwesen, Raimund Winkler, Langkampfen, Verdienste um die Blasmusik in Tirol, Stephan Winkler, Kufstein, Verdienste um den Landesfeuerwehrverband Tirol, Felix Wolf, Landeck, Verdienste um den Landesfeuerwehrverband Tirol, Engelbert Zelger, Auer, Verdienste um das Sport - und Vereinswesen, Erika Zingerle, Bruneck, Verdienste um das Gemeinwohl, Wolfgang Zobl, Jungholz, Verdienste um den Landesfeuerwehrverband Tirol und das Gemeinwohl.

Verleihung des Tiroler Adler-Ordens in Gold an Meta-Christa Deiber-Ludwig

Das Recht die Bezeichnung „Erbhof“ zu führen wird verliehen an:

Roman Arzberger Hofname „Jagerhof“ in Brandenberg, Silke Fröhlich, Hofname „Gschlierer“ in Assling, Johann Georg Holzknecht, Hofname „Lackeler“ in Grinzens, Klaus Kröll, Hofname „Anderler“ in Mayrhofen, Hannes Poppeller, Hofname „Roana“ in St. Johann im Walde, Josef Schneider, Hofname “Schneider” in Obertilliach.