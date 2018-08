Nauders – Eine würdevolle Messfeier mit Gebeten, sakralen Liedern und Kräutersegnung hat am Mittwoch der Pfundser Altbürgermeister in der Kapelle Maria Himmelfahrt beim gut besuchten Kirchtag in Altfinstermünz gestaltet. Danach bot der Hohe Frauentag im reizvollen Gebäudeensemble einen buten Mix aus bildender Kunst (Ausstellung Laura Facchinelli und Raimund Prinoth), Geschichte, Kulinarik und bodenständiger Volksmusik mit der Nauderer Tanzlmusi. Das Kulturprogramm geht weiter mit einem Konzert der Reihe „Jazz in der Burg“. Am Samstag, 25. August, spielt ab 19 Uhr das Drehwerk mit Anna Reisigl (E-Bass), Felix Heiß (Klavier) und Max Schrott (Schlagzeug). (hwe)