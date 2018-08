Hopfgarten i. Br. – Seinen ganzen Stolz im heimischen Garten präsentiert Edi Schmacher (67) aus Hopfgarten gerne seinen Besuchern. So „schlängelt“ sich seine Hopfenstaude in vollster Blütenpracht mittlerweile über die gesamte Front seines Wohnhauses im Gasteigerfeld bis auf eine Höhe von elf Metern. „Die Pflanze ist seit Ende April vom Boden bis zu dieser Höhe hochgewachsen“, berichtet der leidenschaftliche Hobbygärtner und ruft auch gleich damit die heimischen Bierbrauer auf, wer denn gerne die eindrucksvolle Staude mit dem echten Hopfen heuer im Herbst ernten will. Er selbst hat übrigens die Hopfenzapfen in heißem Wasser gekocht und sich daraus dann Entspannungsbäder gemacht. (TT)