Von Veronika Spielbichler

Wörgl – Wenn der Verein „LA21 Bruckhäusl aktiv“ am Montag, 20. August, um 20 Uhr zur Generalversammlung ins Pfarrheim Bruckhäusl lädt, steht nicht nur die Neuwahl des Vorstands an, sondern auch ein Blick in die Vergangenheit. Als „Verein zur Erhaltung und Wiederherstellung der Lebensqualität“ vor fast 40 Jahren gegründet, setzte sich die Initiative über Jahrzehnte gegen die Belastung des Lebensraumes durch Verkehr und Müll zur Wehr. Mit Eröffnung der Bruckhäusler Umfahrung und Schließung der Deponie Riederberg 2007 waren zwei große Probleme der Dorfgemeinschaft gelöst, die Bürgerinitiative blieb als „LA21 Bruckhäusl aktiv“ weiter bestehen. Als Sprachrohr für Anliegen des Dorfes, das je zur Hälfte auf Wörgler und Kirchbichler Gemeindegebiet liegt, ebenso wie als Plattform für Initiativen, die zur Identifizierung der Bevölkerung mit ihrem Lebensraum beitragen.

Dazu gehörten zwei historische Foto-Ausstellungen über die Arbeitswelt im einst von der Zementindustrie geprägten Ort und über das Gesellschaftsleben. Als Folgeprojekt entstanden Filmdokumentationen über die Kleinkraftwerke in Wörgl Boden und eine Dokumentation über die 50-jährige Geschichte des stillgelegten Liftbetriebes am Riederkogel mithilfe historischen Bildmaterials.

Ein Blick zurück steht auch heuer im Herbst an: Vor 40 Jahren erfolgte der Neubau der Holzmeisterkirche in Bruckhäusl. Eine architektonische und künstlerische Kostbarkeit – erbaut nach den Plänen des Architekten Clemens Holzmeister, auf dessen Wunsch der Maler Kurt Fischer die Innenausstattung übernahm. Gefeiert wird das Jubiläum mit einem Festgottesdienst am Sonntag, 21. Oktober, und einem Dorfabend unter dem Motto „40 Jahre Holzmeisterkirche“ am Vorabend in der Volksschule Bruckhäusl. Der historische Rückblick beinhaltet auch diesmal Bildmaterial. Die Vorbereitung des Dorfabends steht u. a. auf der Tagesordnung der Generalversammlung, zu der alle Interessierten herzlich eingeladen sind.