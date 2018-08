Innsbruck – Schon seit Juni ist die große TT-Café-Frühstückstour unterwegs durch Tirol. Der vorletzte „Tourstopp“ erfolgt am heutigen Samstag von 9 bis 12 Uhr am dez-Parkplatz in Innsbruck.

Die Besucher dürfen sich auf einen abwechslungsreichen Vormittag freuen: Geboten wird natürlich wieder ein schmackhaftes Gratis-Frühstück mit Kaffee von Wedl/Testa Rossa, Montes-Mineralwasser und Brot aus der Hofer Backbox. Dazu warten Livemusik von Primetime – und spannende Interviews auf der Bühne: Zunächst begrüßen Chefredakteur Mario Zenhäusern und Moderatorin Margit Bacher Innsbrucks neuen Bürgermeister Georg Willi und Vize-BM Franz Gruber. Viel zu berichten haben sicher auch Thomas Pühringer, Vorstandsmitglied der Innsbrucker Kommunalbetriebe, und Landespolizeidirektor Helmut Tomac. Weiter geht es mit Radsport und Fußball – konkret mit Kommunikationschefin Esther Wilhelm von der UCI Straßenrad-WM und FC-Wacker-Präsident Gerhard Stocker. Die finale Gesprächsrunde bestreiten der Musiker und Komponist Christof Dienz sowie Bezirksjägermeisterin Fiona Arnold.

Weitere Fixpunkte beim TT-Café sind der Stand von Hansaton mit vielfältigen Informationen zum Thema Hören sowie das Gewinnspiel: Verlost werden ein 300-Euro-dez-Gutschein und eine Testa-Rossa-Caffè-Maschine. (TT)