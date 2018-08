Der Schwoicher Kalender für das Jahr 2019 widmet sich einem ganz besonderen Jubiläum: Im Jahr 1969 wurde die neue Volksschule der Gemeinde offiziell eröffnet, das Schulhaus feiert also nächstes Jahr seinen „50er". Die Bilder stammen aus den Archiven von Schule und Gemeinde bzw. aus der Kamera von Renate Möllinger und Hermann Nageler. Vom Bau der Schule bis zur großen Erweiterung des Hauses im Jahr 2009 sind zahlreiche Ereignisse, Stationen und Aktivitäten festgehalten, viele ehemalige Schüler werden sich selbst oder andere bekannte Gesichter auf den verschiedenen Fotos erkennen. Präsentiert wurde der neue Kalender traditionell beim großen Pfarrfest am 15. August, jetzt ist er wieder im Gemeindeamt, in Rosa's Bauernladen, in der Raiffeisenbank, in der Bücherei und in der Schwoicher „Allianz Agentur" für eine Spende von 15 Euro erhältlich. (hn)