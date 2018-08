Im niedergelassenen Bereich gibt es zu wenige Psychiater. Sogar in der Inntalfurche können Kassenstellen über Jahre nicht nachbesetzt werden. Wie sieht die Situation in den Spitälern aus?

Carl Miller: Die Psychiatrie ist ein anerkanntes Mangelfach. Wir sind in Kufstein, ich inklusive, sechs Fachärzte, die Assistenten ausbilden könnten, wenn es welche gäbe. Es sind zu wenige, die sich melden. Das Interesse ist einfach nicht da, vielleicht auch deshalb, weil andere Fächer lukrativer sind. Nicht nur wir in Kufstein tun uns schwer, sondern auch die Psychiatrie in Hall oder sogar Innsbruck. Durch das Ärztearbeitszeitgesetz war es nötig, zusätzliches Personal zu rekrutieren. Das ist uns zum Glück gelungen. Aber uns steht in den nächsten Jahren eine Pensionierungswelle bevor, die Hälfte der Fachärzte geht in Pension.

Wenn es schon in den Spitälern eng wird, ist das ein schlechtes Zeichen, wo man sich dort doch noch leichter tun müsste, Psychiater zu finden. Warum schreckt viele Ihrer Zunft die Niederlassung?

Miller: Eine Kassenstelle muss man alleine übernehmen. Das ist sehr viel Verantwortung. Noch dazu kommt die Honorierung durch die Sozialversicherung, die nicht attraktiv genug ist. Außerdem schreibt die Kasse gewisse Öffnungszeiten der Ordinationen vor. Das alles macht die Kassenstelle im Vergleich zum Wahlarzt unattraktiv. Als Wahlarzt kann ich mir nicht nur die Höhe des Honorars und die Öffnungszeiten, sondern auch die Patienten aussuchen.

Was wurde bis dato unternommen, um die immer größer werdende Lücke zwischen Bedarf und Nachfrage zu verkleinern?

Miller: Die neue Ausbildung für Allgemeinmedizin sieht vor, dass die Psychiatrie ein dreimonatiges Pflichtfach ist. Das ist ein kleiner, aber wichtiger Schritt. Die Ausbildung zum Psychiater dauert fünf Jahre. Selbst wenn wir es schaffen, mehr zu begeistern, wird das Problem nicht so schnell zu lösen sein.

Was bedeutet das für die betroffenen Patienten?

Miller: Lange Wartezeiten und wenn es im niedergelassenen Bereich zu wenig Psychiater gibt, wird die Hospitalisierungsrate steigen. Das will keiner. Wahlärzte nützen uns nichts, weil sich viele Patienten eine längere Therapie nicht leisten können.

Der Bedarf an psychischer Betreuung ist in den letzten Jahren gestiegen. Woran liegt das und ist der Plafond erreicht?

Miller: Wir haben mehr Patienten, weil die Belastung der Leute massiv gestiegen ist. Es fehlt zudem an Prävention und die Hausärzte weisen mehr zu. Der Plafond ist noch nicht erreicht, weil wir allein durch die steigende Zahl der Demenzkranken mehr Bedarf haben werden. Diese Patienten werden nicht nur vergesslich, sondern halluzinieren oft, vergessen zu essen und werden sehr unruhig. Da muss die Psychiatrie mit gelinden Mitteln behandeln.

Das Gespräch führte Anita Heubacher