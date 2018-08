Von Anita Heubacher

Innsbruck – Monatelang müssten ihre Klienten zum Teil auf einen Termin beim Psychiater warten. In manchen Bezirken sei eine Überweisung gar nicht möglich, erzählt Barbara Haid. Sie ist die Vorsitzende des Tiroler Landesverbandes für Psychotherapie. 756 eingetragene Psychotherapeuten gibt es im Land. Viele von ihnen plagt die Sorge, wo sie beispielsweise Suizidgefährdete, Suchtpatienten oder Schizophrene hinschicken sollen, damit sie medikamentös behandelt werden können.

Es fehlt an Psychiatern – in den Spitälern sei es schwer, welche zu finden, im niedergelassenen Bereich ist die Suche in manchen Bezirken vergebens. In Schwaz, Hall und Imst sind die Kassenstellen für Psychiatrie schon mehrere Jahre verwaist. In Jenbach geht mit Ende des Jahres ein Kassenarzt in Pension. „Das ist wirklich eines der größten Versorgungsprobleme“, sagt der Direktor der Ärztekammer, Günter Atzl. Die Kammer habe versucht, mit Informationsveranstaltungen potenzielle Kandidaten anzulocken – mit mäßigem Erfolg, wie Atzl einräumt. „Wir sind mit unserem Latein am Ende. Wir haben kein Landarzt-, sondern ein Facharztproblem im Zentralraum.“

In anderen Disziplinen können Wahlärzte ein mögliches Manko an Kassenärzten ausgleichen, bei psychisch Erkrankten funktioniert das nicht. Kaum jemand kann sich die oft monate- oder jahrelangen Therapien leisten.

Dabei ist in den letzten Jahren der Bedarf an psychischer Betreuung gestiegen. Das zeigt sich auch im Landesverband für Psychotherapie, in dem drei Viertel der Therapeuten in Tirol organisiert sind. 4189 Patienten wurden 2016 behandelt, 2017 waren es bereits 4323. Die Zahl der Therapiesitzungen sei letztes Jahr auf 91.922 gestiegen, erzählt Vorsitzende Haid.

„Es wird immer schwieriger und schwieriger, die Klienten zuzuweisen. Seit ein paar Jahren ist spürbar, dass der Bedarf steigt und Psychiater fehlen.“ Jetzt spitze sich durch Pensionierungen die Situation weiter zu. Neben den Psychotherapeuten würden auch Hausärzte vermehrt Patienten zuweisen, erklärt Haid. „Dadurch wird es noch einmal enger.“

Der Engpass lasse sich nicht beschönigen, sagt der Direktor der Gebietskrankenkasse, Arno Melitopulos. Von 17 Kassenstellen seien drei nicht besetzt. Der gestiegene Bedarf an psychischer Betreuung macht sich bei der Krankenkasse bemerkbar. 30.510 Patientenkontakte arbeiteten die derzeit noch 14 Kassen-Psychiater letztes Jahr ab. 2016 gab die TGKK 14,5 Millionen Euro für Psychopharmaka aus. Das klingt bei einem Gesamtaufwand von 210 Millionen Euro für Medikamente nicht viel, ist es aber. „Psychopharmaka sind im Vergleich zu anderen Medikamenten günstig.“ 1,6 Millionen Medikamenten-Packungen wurden 2016 in Tirol verschrieben. In 89 Prozent der Fälle vom Hausarzt.

Dass die drei Kassenstellen so lange unbesetzt blieben, will Melitopulos naturgemäß nicht auf die Honorierung zurückführen. Die Honorare seien durchaus mit anderen Fachrichtungen vergleichbar, sagt der Chef der Gebietskrankenkasse. Zudem habe man beim letzten Vertragsabschluss nachgebessert. „Das Problem ist die persönliche Belastung und Verantwortung für einen niedergelassenen Psychiater“, meint Melitopulos. Schließlich würden sehr viele Härtefälle beim Psychiater landen.

Eine Einschätzung, die auch der Leiter der Psychiatrie in Kufstein, Carl Miller, teilt. Im Spital laste die Verantwortung auf mehreren Schultern, im niedergelassenen Bereich sei man auf sich alleine gestellt. 25 Betten gibt es auf Millers Station, neun Tage liegen die Patienten im Schnitt im Krankenhaus (siehe Interview unten).

„Die Behandlung der Patienten ist im Krankenhaus ganz anders als im niedergelassenen Bereich“, sagt Willibald Lackinger. Er ist der Psychiater in Jenbach, der mit Ende des Jahres in Pension geht. „Im ambulanten Bereich kennt man die Patienten oft jahrelang und ebenso ihr Umfeld. Im Spital ist das nicht möglich.“ Entsprechend unterschiedlich sei auch der Genesungsverlauf. Lackinger macht sehr wohl die Honorierung für die lange leer stehenden Kassenordinationen verantwortlich. Eine Kollegin sei nach Deutschland gegangen, weil dort besser bezahlt würde. Eine Nachfolge für seine Ordination hat Lackinger noch nicht im Auge. „Das liegt ohnehin in den Händen der Ärztekammer und der Gebietskrankenkasse.“

Psychotherapeuten im Unterland fürchten sich schon, wenn Lackinger in Pension geht. Er habe viel abgedeckt. Auch bei der Psychotherapie sei es so, „dass die Nachfrage nach Betreuung höher ist als das Angebot“, sagt Barbara Haid. Es fehle an Therapeuten. 2000 befänden sich österreichweit in Ausbildung, die aber bis zu zehn Jahre dauere.

Über das „Tiroler Modell“ der Gebietskrankenkasse würden die Therapeuten mit maximal 75 Euro pro Stunde abgerechnet. „Nötig wären 95 Euro, um eine Praxis gut führen zu können.“ 95 bis 120 Euro verlangen Therapeuten, wenn sie nicht über die Kasse abrechnen. „Auch in der Psychotherapie gibt es eine Zwei-Klassen-Medizin“, meint Haid. Ein Umstand, den keiner wolle.