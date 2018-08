Doppeljackpot beim Lotto: Da bei der Sonntagsziehung erneut kein Spielteilnehmer den richtigen Sechser getippt hat, geht es am Mittwoch um eine Gewinnsumme von 2,4 Millionen im ersten Rang. Beim Joker gibt es einen einfachen Jackpot in der Höhe von rund 400.00 Euro, berichteten die Österreichischen Lotterien in einer Aussendung.

Ein Niederösterreicher und ein win2day-User tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und erhalten dafür jeweils mehr als 61.600 Euro. Beim Joker gab es in Niederösterreich zwar eine gespielte Quittung mit der richtigen Joker Zahl, allerdings war darauf das „Nein“ angekreuzt. (APA)