Wien – Im Lotto 6 aus 45 geht es am Sonntagabend um einen Dreifachjackpot. Bei einem Solosechser winken dem Gewinner rund 3,6 Millionen Euro, kündigten die Österreichischen Lotterien am Donnerstag an. Am Mittwochabend hatte kein Spielteilnehmer die „sechs Richtigen“ – 14, 16, 24, 30, 31, 45 – auf seinem Schein. Auch beim Fünfer mit Zusatzzahl (18) gab es keinen Treffer und beim Lotto Plus keinen Sechser.

Beim Joker wurde dagegen ein einfacher Jackpot geknackt – und das gleich zwei Mal. Ein Vorarlberger und ein Niederösterreicher erhalten jeweils mehr als 206.000 Euro. (TT.com/APA)