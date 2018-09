Innsbruck – Nicht schlecht staunte eine Tiroler Familie (Name der Red. bekannt), als sie kürzlich ein Schreiben von der TGKK bekam, in dem ihr mitgeteilt wurde, dass die Kostenerstattung für die kieferorthopädische Leistung für ihr Kind weniger hoch ausfallen werde als anfänglich im Plan verkündet – um rund 400 Euro weniger. Kein Einzelfall. Das hänge damit zusammen, so die ­TGKK, dass der Vertragstarif für die Gratiszahnspange nach Einführung im Sommer 2015 ab Jänner 2017 aufgrund der großen Nachfrage gesunken sei. Da sich die Kostenerstattung am Vertragstarif orientiert, sinkt auch die Höhe der Kostenerstattung insgesamt.

Was Versicherte überraschen mag, sieht Clemens Manhartsberger, Experte für Kieferorthopädie der Zahnärztekammer, pragmatisch: „Es war absehbar, dass die Starttarife, die im ersten Jahr der Umsetzung gesetzt wurden, nicht halten.“ Fakt sei, so erklärt auch TGKK-Direktor Arno Melitopulos, dass der Bund den Sozialversicherungsträgern jährlich pauschal 80 Mio. Euro für Kieferregulierungen für Kinder und Jugendliche zur Verfügung stellt. Je mehr Nachfrage, desto niedriger fällt für den Einzelnen die Rückerstattung aus. Mit dem Hype der Gratisspange stieg die Nachfrage. Momentan, so Melitopulos, sei der Tarif am Tiefstand. Weniger Kostenrückerstattung als jetzt wird es nicht geben. Sowohl Melitopulos als auch Manhartsberger sind nicht glücklich, wenn der Begriff „Gratiszahnspange“ fällt. Was politisch flächendeckend vom damaligen Gesundheitsminister Alois Stöger beworben wurde, sei für die Masse nicht finanzierbar. Deshalb sei auch Realität, dass nur jene mit schwersten Zahn- oder Kieferfehlstellungen eine Regulierung bezahlt bekommen (Grade IOTN 4 oder 5). Zu 100 Prozent auch nur dann, wenn es bei einem Vertragsarzt gemacht wird, bei Wahlärzten bleibt ein Selbstbehalt von ca. 20 Prozent. Laufend sind übrigens zwischen 6500 und 8000 Tiroler Kinder in kieferorthopädischer Behandlung. Der größte Teil davon bei einem der 18 Kassenärzte, der Rest bei einem der 36 Wahlkieferorthopäden. Für Versicherte nicht nachvollziehbar sei, wenn mitunter 0,1 Millimeter im Gebiss darüber entscheiden, ob die Spange kostenfrei ist oder nicht, so Manhartsberger. Besser als „gratis“ wäre eine Aufstockung des seit Jahrzehnten bestehenden, gut funktionierenden Bezuschussungssystems gewesen. So würden mehr Kinder und Jugendliche mit schweren Zahn- und Kieferfehlstellungen (IOTN Grad: 3) erhöhte Zuschüsse zu ihrer Behandlung erhalten. (lipi)