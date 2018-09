„Bisher hat jeder, der unseren Infostand besucht hat, unterschrieben!", ist Stefan Haas zufrieden. Der Mitinitiator der Kufsteiner Bürgerinitiative „Keine Trasse ohne Tunnel" rund um Tanja Votteler war vom gestrigen Zeller Straßenfest in Kufstein begeistert. Aufgrund des enormen Zulaufs waren die Initiatoren überzeugt, an diesem Tag die 1000 bereits gesammelten Unterschriften gegen die Bahntrasse zu verdoppeln. BM Martin Krumschnabel verkündete, dass Votteler und ihre Mitstreiter einen Platz beim Gemeindeforum der betroffenen Gemeinden erhalten. Die nächste Sitzung findet am 26. September statt und in diesem Rahmen werde man eine technisch mögliche Untertunnelung prüfen lassen. (fh)